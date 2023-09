Hainer über Goretzka: "Verstehe die Entscheidung von Flick nicht"

Leon Goretzka wurde für die anstehenden DFB-Länderspiele gegen Japan und Frankreich von Bundestrainer Hansi Flick nicht nominiert. Eine Entscheidung, die Bayern-Präsident Herbert Hainer nicht nachvollziehen kann.

Als Hansi Flick am vergangenen Donnerstag seinen Kader für das anstehende Länderspiel-Fenster bekanntgab, fehlte Leon Goretzkas Name im Aufgebot überraschend. Für den Bayern-Profi eine herbe Enttäuschung, wie er kurz nach der Bekanntmachung erklärte.

Rückendeckung erhielt der Mittelfeldspieler am Sonntag von Bayern-Präsident Herbert Hainer. "Leon Goretzka gehörte in den letzten Jahren immer zur Stammbesetzung in der Nationalelf. Und er bildete mit Jo Kimmich ein unheimlich gutes Duo", sagte der 69-Jährige im "Sport1-Doppelpass". "Er war in den ersten beiden Bundesliga-Spielen hervorragend, stand jetzt dreimal in der Startelf. Deswegen verstehe ich die Entscheidung von Hansi Flick nicht, das muss ich ganz ehrlich sagen."

Flick selbst hatte betont, dass der Verzicht auf Goretzka keine endgültige Entscheidung mit Blick auf die Heim-EM 2024 sei. Darüber hinaus betonte der ehemalige FCB-Coach seine Wertschätzung für den Mittelfeldspieler, forderte aber auch wie von allen anderen nicht berücksichtigten Spielern eine Reaktion.

Die erwartet auch Hainer. "Ich bin überzeugt - so wie ich den Leon kenne - dass er das als Ansporn nimmt, bei uns nochmal bessere Leistungen zu zeigen. Dann wird er sicher auch in die Nationalmannschaft zurückkommen."