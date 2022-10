Hainer entschuldigt sich: "Ich habe an diesem Abend Fehler gemacht"

Präsident Herbert Hainer (68) hat am Samstag die Jahreshauptversammlung des FC Bayern eröffnet - und sich für das Chaos im vergangenen Jahr entschuldigt.

Mit lauten Pfiffen und "Hainer raus!"-Rufen war Herbert Hainer vor einem Jahr weit nach Mitternacht verabschiedet worden, die Jahreshauptversammlung des FC Bayern im Chaos geendet, weil der Präsident im hektischen Hin und Her Wortmeldungen nicht mehr beachtet und den Abend für beendet erklärt hatte. "Wir alle wissen, dass dieser Abend kein Ruhmesblatt für den FC Bayern gewesen ist", räumte der 68-Jährige nun ein.

"Das war nicht so, wie wir unseren FC Bayern kennen und sehen wollen", ergänzte Hainer. "Und auch ich habe an diesem Abend als Versammlungsleiter Fehler gemacht. Dafür möchte ich mich heute nochmals in aller Form entschuldigen." Die zahlreich erschienenen Mitglieder, unter die sich auch wenige Störenfriede gemischt hatten, bedachten Hainer mit Applaus.

Die ignorierten Mitglieder rief Hainer gleich an

Erst um 2.30 Uhr sei er nach der JHV im Vorjahr ins Bett gegangen, berichtete der Präsident. "Und ich hatte keine gute Nacht. Als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, war mir klar, dass ich alles unternehmen werde, um zu zeigen, dass das nicht unser FC Bayern gewesen ist." Ein Team habe Hainer deshalb umgehend zusammengestellt: "Wir haben uns kritisch hinterfragt und überlegt, was wir besser machen können."

Die drei Mitglieder, deren Wortmeldungen Hainer ignoriert hatte, habe der Präsident nach eigener Aussage gleich angerufen und sich entschuldigt. "Eine weitere Lehre, die wir aus der Jahreshauptversammlung gezogen haben: Wir haben in den vergangenen zwölf Monaten den Austausch mit Ihnen", also den Mitgliedern, "intensiviert - auch und gerade zum Thema Katar."

Rund 28 Minuten berichtete Hainer insgesamt über alles, was im vergangenen Jahr weniger gut, aber vor allem gut lief. Seine Rede beendete der ehemalige Adidas-Chef mit einem standesgemäßen "Mia san Mia" - und der erste, der aus dem großen Applaus stehende Ovationen machte, war Hainers Vorgänger: Uli Hoeneß.