Hain on tour: Wolfsburg sucht seine neue Nummer 2

Das Wolfsburger Torwartteam kommt im Sommer nicht nur durch den Wechsel von Koen Casteels zu Kamil Grabara in Bewegung. Verstärkt im Visier: Junge deutsche Schlussleute.

Es war ein Pflichtprogramm für Mathias Hain am vergangenen Samstag. Der Torwart-Scout des VfL Wolfsburg, der zusammen mit Torwarttrainer Pascal Formann den gesamten Torhütermarkt im Blick hat und regelmäßig auf den nationalen und internationalen Tribünen anzutreffen ist, schaute in Braunschweig vorbei. Dort traf die Eintracht auf die SpVgg Greuther Fürth (0:1), also Ron-Thorben Hoffmann im Kasten der Blau-Gelben auf den Shootingstar der Kleeblätter, Jonas Urbig. Kandidaten für den VfL? Eher nicht. Und doch ist bekannt: Der Bundesligist ist aktuell auf der Suche nach einer neuen Nummer 2.

Pervan steht unmittelbar vor der Verlängerung

Denn: Pavao Pervan, seit Jahren der Vertreter von Koen Casteels, steht zwar unmittelbar vor der Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags, könnte aber in der VfL-Hierarchie um einen Rang nach hinten rutschen. Darüber wird mit dem 35-jährigen Österreicher, der ein enormes Standing innerhalb der Mannschaft und des Klubs genießt, offen geredet. Und parallel dazu die Suche nach einem neuen Mann intensiviert. Klar ist: Kamil Grabara kommt als Nachfolger des ablösefrei gehenden Casteels vom FC Kopenhagen. Philipp Schulze, aktuell die Nummer 3, könnte verliehen werden, um im besten Fall eine Entwicklung zu nehmen, wie sie aktuell Keeper Urbig in Fürth macht.

Urbig und Ernst kommen nicht infrage

Der nämlich ist vom 1. FC Köln ausgeliehen, sammelte im vergangenen Jahr in Regensburg und nun bei den Franken wertvolle Erfahrungen, reifte zum U-21-Nationalkeeper und mit acht Zu-null-Spielen in dieser Saison zu einem Topmann der 2. Liga. Der 20-Jährige dürfte für den VfL - wie auch Herthas neuer und ebenfalls mehrfach beobachteter Stammkeeper Tjark Ernst - nicht infrage kommen, da er sich kaum in Wolfsburg auf die Bank setzen würde. Eher kein Kandidat ist auch Braunschweigs Hoffmann, der vor seinem Wechsel zur Eintracht mal Thema beim VfL war, wenngleich sich für den 24-Jährigen bei einem Abstieg in die 3. Liga neue Karrierewege auftun dürften.

VfL-Scout Hain fuhr von Braunschweig nach Magdeburg

Und so beobachtet der VfL intensiv den Markt, Scout Hain fuhr am Samstag von Braunschweig aus noch weiter nach Magdeburg, wo am Abend der FCM gegen den 1. FC Kaiserslautern (4:1) spielte. Dabei im Visier des Wolfsburger Beobachters: Dominik Reimann auf der Magdeburger Seite und Lauterns Julian Krahl. Kandidaten für die Rolle als Nummer 2? Abwarten. Die Suche jedenfalls läuft auf Hochtouren.