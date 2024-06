Haider verlängert beim BFC Dynamo

David Haider Kamm Al-Azzawe wird auch in der kommenden Saison die Schuhe für den BFC Dynamo schnüren. Der 32-jährige Innenverteidiger hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. In der abgelaufenen Regionalliga-Saison gehörte der ehemalige irakische Nationalspieler zum absoluten Stammpersonal des BFC und stand in 29 Partien auf dem Feld.