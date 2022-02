Haidara nach "Riesenenttäuschung" zurück - Entwarnung bei Simakan

Nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup sprach Amadou Haidara über die aufgekommenen Premier-League-Spekulationen. Mohamed Simakan bereitete RB Leipzig nur kurz Sorgen.

Verteidiger Mohamed Simakan (21) hat am Mittwoch die Trainingseinheit von RB Leipzig augenscheinlich wegen Schmerzen im rechten Knie nach einem Zweikampf kurz vor Schluss vorzeitig beendet. Eine umgehend vorgenommene MRT-Untersuchung ergab jedoch keine Schädigung des Bandapparats, weshalb der Franzose am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Gastspiel beim FC Bayern zur Verfügung stehen dürfte.

Erstmals in diesem Jahr wieder komplett mit von der Partie war Amadou Haidara (24). Der Mittelfeldspieler aus Mali hatte sich nach der Rückkehr vom Afrika-Cup zunächst einem Leistungstest unterzogen und wird wohl am Samstag zumindest im Kader stehen. Das Achtelfinal-Aus gegen Äquatorialguinea bezeichnete Haidara in einer virtuellen Medienrunde als "Riesenenttäuschung, wir haben unsere Leistung nicht abrufen können". Mali hatte nach torlosen 120 Minuten im Elfmeterschießen mit 5:6 verloren.

"Warum soll ich alles wegwerfen, was ich hier habe?"

Begleitet wurden Haidaras Turnier-Auftritte in Kamerun in der Heimat von Spekulationen um seine Zukunft. Angeblich hatten Newcastle United und vor allem Manchester United mit dem langjährigen RB-Macher Ralf Rangnick um Haidara geworben. Haidara selbst wollte am Mittwoch diesbezüglich nichts zur Aufklärung beitragen.

"Ich bin froh, dass ich hier bin und keinen Anlass habe, mir über einen Wechsel Gedanken zu machen", ließ er via Dolmetscher ausrichten. Die Premier League sei "natürlich sehr interessant, und viele Spieler wollen ihr Können unter Beweis stellen", fuhr der Mittelfeldspieler fort, "aber warum soll ich alles wegwerfen, was ich hier habe, und eine Sache beginnen, bei der ich mir nicht sicher bin?"

Er wolle daher seinen Vertrag bei RB erfüllen. Der läuft noch bis 2025, soll aber für den Sommer eine Ausstiegsklausel beinhalten.