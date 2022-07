Hahn: "Unter Markus war auch nicht alles schlecht"

André Hahn (31) sieht sich beim FC Augsburg in einer guten Position und will unter Enrico Maaßen angreifen. Im wahrsten Sinne.

Aus dem Augsburger Trainingslager in Scheffau berichtet Mario Krischel

Ein bisschen Spaß darf im Trainingslager nicht fehlen. Deshalb zögert André Hahn gar nicht lange, als er vom kicker nach dem Ziel für die kommende Saison gefragt wird: "Champions League!" Dann lacht er und schiebt sicherheitshalber dreimal das Wort "Spaß" hinterher. "Wir wollen die Klasse halten", sagt er stattdessen pflichtbewusst. "Das ist das primäre Ziel." Alles, was nach oben möglich ist, nimmt er trotzdem gerne mit.

Auch für Hahn ist es, obwohl er mit Unterbrechungen schon fünfeinhalb Jahre in Augsburg gespielt hat, ein kleiner Neustart. Seine ehemaligen Trainer möchte er nicht mit dem jetzigen vergleichen, doch "man merkt", dass Enrico Maaßen "jung ist, dynamisch, hungrig". Es weht ein frischer Wind beim FCA nach den Turbulenzen zum Abschluss der vergangenen Spielzeit.

Ich werde nächsten Sommer 33 und will auf jeden Fall noch zwei Jahre in der Bundesliga spielen. André Hahn

Die Freude über frisches Blut und einen neuen Ansatz ist Spielern und Verantwortlichen in diesen Tagen im Trainingslager in Scheffau in Tirol deutlich anzumerken. Von einem Plan, den Maaßen hat, ist ständig die Rede. Man wolle jetzt wieder mehr Fußball spielen. Oder, wie Hahn sagt: "anders". Ein schlechtes Wort über Maaßens Vorgänger will er nicht verlieren: "Unter Markus war auch nicht alles schlecht."

Trotzdem glaubt auch Hahn, dass Maaßen, der vorher nur in der Regionalliga und in der 3. Liga zuständig war, "allen zeigen will, dass er es kann. Und diese Gier vermittelt er uns - das nimmt alle mit."

Zur Aufbruchstimmung beim FCA gehört gleichzeitig ein neues System mit einer Dreierkette, offensiven Schienenspielern, einem kompakten Zentrum und zwei oder drei Spitzen. In vorderster Front sieht sich Hahn, idealerweise als rechter Angreifer. "Da bin ich zuhause, da habe ich meine meisten Spiele gemacht und fühle mich sehr wohl."

Gleichwohl kann und würde Hahn im Grunde auf jeder Position vor der Dreier-Abwehrkette spielen - so ist es mit Maaßen besprochen. "Die Vielseitigkeit ist mein Vorteil", erklärt Hahn. "Manchmal ist es nicht so einfach, viele Positionen im Kopf zu haben, weil es ja auch taktisch immer eine andere Herausforderung ist. Aber ich kenne es seit mehreren Jahren. Für mich ist es gut, flexibel einsetzbar zu sein, weil es mich für den Trainer ein bisschen wertvoller macht."

Hahn: "Bisher gab es keine Gespräche"

Am liebsten würde er dennoch als Stürmer beginnen, schließlich war Hahn mit fünf Bundesliga-Toren in der Vorsaison hinter Michael Gregoritsch der zweitbeste FCA-Schütze. Eine Marke für die neue Spielzeit "kann und werde ich nicht nennen", Hauptsache die Mannschaft habe Erfolg.

Und genauso bescheiden bleibt Hahn auch, wenn es um seine Zukunft geht. Im kommenden Sommer läuft der Vertrag in Augsburg aus, "bisher gab es keine Gespräche", versichert er. Was angesichts des neuen Trainerteams völlig normal sei. "Ich bin da total frei", meint Hahn, stellt aber auch klar: "Ich werde nächsten Sommer 33 und will auf jeden Fall noch zwei Jahre in der Bundesliga spielen." Wo genau, darf nach jetzigem Stand noch offenbleiben. "Was kommt, das kommt, und was nicht, das nicht."