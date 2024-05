Hahn: "Jetzt wollen wir jedes Spiel gewinnen"

Studieren, Zwerge trainieren, Bundesliga-Siege einfahren und die Champions League anvisieren. Viennas Viktoria Hahn hat einiges zu tun und einen klaren Plan.

Als Aufsteiger gleich Vierter, letztes Jahr Fünfter, aktuell Zweiter (wegen der besseren direkten Duelle gegen Altach). Auf der Hohen Warte geht die Saat schneller auf als erwartet. Vienna nimmt nun gar die UEFA Women's Champions League ins Visier, für die die beiden besten österreichischen Teams Quali-Tickets bekommen.

"Wir haben gegen St. Pölten zwei Mal unentschieden gespielt, wenn man die reguläre Spielzeit im Cup dazunimmt, und Altach geschlagen. Jetzt wollen wir jedes Spiel gewinnen", sagt Mittelfeldspielerin Viktoria Hahn vier Runden vor Schluss der Admiral Frauen-Bundesliga.

Die Niederösterreicherin stand heuer immer in der Startelf und war auch in den zwei Spielzeiten davor schon verlässliche Stammkraft bei den Döblingerinnen. "Die letzte Saison war schon etwas enttäuschend, aber auch ein Lehrjahr für uns", verrät Hahn im Gespräch mit dem kicker, "jetzt greift unser System, vor allem unsere Fünferkette, und die Automatismen. Jede Spielerin weiß, was zu tun ist, und kann auch individuell ihre Akzente setzen."

Hahn zählt neben Kapitänin Claudia Wasser und Vize-Kapitänin Lena Kovar zu den Führungsspielerinnen. "Mit 24 bin ich hier ja schon eine der Älteren", lacht sie, "diese Rolle nehme ich gerne an, bin da auch langsam hineingewachsen." Ein großes Plus sei auch der Teamgeist. "Darum haben wir zuletzt sogar fünf gleichzeitig verletzte Spielerinnen gut kompensieren können", so Hahn.

Auch Zeit für die Zwerge

Viennas Grundgerüst bilden nach wie vor viele ÖFB-Nachwuchs-Teamspielerinnen. Mit Isabel Aistleitner, Nicole Ojukwu, Isabell Schneiderbauer, Nadine Seidl, Jovana Cavic und Christina Schönwetter waren gleich sechs von ihnen letzten Sommer bei der U-19-EM dabei. Österreichs ältester Fußballklub steht überhaupt für geballte Frauen- und Mädels-Power, verfügt neben dem Bundesliga-Team noch über ein Future-Team, eine U 16, U 14, U 12 und U 10.

Und dann gibt's ja auch noch zwei Mal pro Woche das gemischte "Zwergentraining" für Fünf- bis Neunjährige. Das leitet Hahn mit großer Begeisterung, die "nebenbei" auch noch den Bachelor Sportwissenschaft macht und Lehramt Sport und Ethik studiert. "Dass meine Mädels dann direkt in einer U 10 weitermachen können, ist schon sehr toll", strahlt sie.

Doppelte Freude

Begeistert ist Hahn auch über den Vienna-"Doppelpack" am Sonntag. Erst dürfen die Männer in der 2. Liga gegen SV Ried ran (10.30 Uhr), dann die Frauen gegen Austria Wien (12.45). "ORF Sport+" übertragt beide Spiele live.

"Dass ausgerechnet gegen die Austria eine Doppelveranstaltung steigt, ist für uns auch doppelt cool", freut sich Hahn, "das Wiener Derby hat ja an sich schon große Brisanz, und wenn dann auch noch viele Zuschauer von den Männern bleiben und uns zusätzlich unterstützen, freut uns das erst recht. Es werden ja eh schon immer mehr bei uns."

Dass die Austrianerinnen bereits elf Pflichtspiele in Folge unbesiegt sind, weiß natürlich auch Hahn. "Die sind in einem Flow. Auf Verena Volkmer und die schnellen Flügelspielerinnen müssen wir besonders aufpassen. Aber! Wir sind selbst auch in einem Flow und können uns noch sehr gut an das Hinspiel erinnern." In Favoriten haben die Döblingerinnen 3:1 gewonnen. Wasser traf zwei Mal, die nunmehrige ÖFB-U-20-Teamspielerin Sarah Gutmann ein Mal.