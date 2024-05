Hagi-Sohn und Dragusin: Rumäniens Kader für die EM

Rumäniens Nationaltrainer Edward Iordanescu hat den vorläufigen Kader für die EM bekanntgegeben. Mit Hagi befindet sich ein äußerst bekannter Nachname im Aufgebot.

Im kommenden Monat nimmt Rumänien zum sechsten Mal an einer Europameisterschaft teil. Die Tricolorii setzten sich in ihrer Qualifikationsgruppe I als Erster vor der Schweiz durch. Unter anderem hatten sie die Eidgenossen Ende 2023 - in einem sportlich nicht mehr relevanten Spiel - mit 1:0 geschlagen. Den goldenen Treffer erzielte im Vorjahr Denis Alibec (Muaither SC).

Der Angreifer gehört auch zum vorläufigen Aufgebot von Trainer Edward Iordanescu für die im kommenden Monat startende Europameisterschaft. Beim Blick auf die Auswahl fällt sofort der Name Hagi ins Auge. Der Sohn des rumänischen Rekordtorschützen Gheorghe Hagi, Ianis (

Deportivo Alaves), steht vor seinem ersten Großereignis.

Rumänen dürfen sich Hoffnungen auf das Achtelfinale machen

Das Prunkstück der Rumänen ist die Defensive um Tottenhams Radu Dragusin. Von den Mannschaften, die in der Qualifikation zehn Spiele bestritten, kassierte nur Portugal weniger Gegentore (2) als der Weltranglisten-46. (5). Aufgrund der Gruppenauslosung darf sich Rumänien berechtigte Hoffnungen auf das Achtelfinale machen. Neben Favorit Belgien treffen sie in der Gruppe auf die Ukraine und Slowakei.

Den endgültigen Kader für das Turnier gibt Iordanescu am 7. Juni bekannt - am Tag des letzten Testspiels (gegen Liechtenstein) vor der EM.