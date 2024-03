Haftstrafe droht: Ancelotti äußert sich zu den Steuervorwürfen

Die zuständige Staatsanwaltschaft in Madrid wirft Carlo Ancelotti Steuerbetrug vor. Nach dem Rückspiel gegen Leipzig äußerte sich der Real-Trainer erstmals zu diesem Thema.

Muss Carlo Ancelotti ins Gefängnis? Eine Madrider Staatsanwaltschaft fordert genau das für den Real-Trainer, der sich nach dem schmeichelhaften Weiterkommen im Achtelfinale in der Champions League gegen RB Leipzig erstmals zu den am Mittwochmorgen aufgekommenen brisanten Vorwürfen äußerte.

Diese halten dem 64 Jahre alten Italiener konkret Steuerbetrug vor, wobei es allerdings nicht um sein Vereins-Gehalt ging, sondern um Einnahmen aus eigenen Bildrechten und ähnliche Einkünfte. Betroffen ist übrigens nicht der zweite Zeitraum, in dem Ancelotti die Königlichen - seit 2021 - trainiert, sondern sein Aufenthalt während seiner ersten Amtszeit in der spanischen Hauptstadt zwischen 2013 und 2015.

Es geht wohl um eine konkrete Frage

Der genaue Status dieses Aufenthalts ist derweil der Kern von Ancelottis Haltung, sich nichts zu Schulden kommen gelassen zu haben. "Ich bin überzeugt davon, dass ich unschuldig bin", beteuerte der viermalige Champions-League-Sieger am Mittwochabend in der Mixed Zone - und begründete das auch. Der Italiener, der nach eigener Aussage bereits eine Strafgebühr an die Staatsanwaltschaft gezahlt hat, erklärte, dass er zu betroffener Zeit gar nicht in Madrid wohnhaft gewesen war. Die Klärung dieser Frage gilt als zentral.

Jene zuständige Staatsanwaltschaft, die das laut Ancelotti mindestens bisher anders gesehen hat, fordert öffentlich vier Jahre und neun Monate Haft für den Cheftrainer von Real Madrid, der seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bereits vorzeitig bis 2026 verlängert hat. Ancelottis Arbeitgeber hat sich indes noch nicht zu den Vorwürfen und den drohenden Konsequenzen geäußert.

In Spanien sind in den vergangenen Jahren schon einige große Fußball-Persönlichkeiten, etwa auch Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, ins Visier der Steuerjustiz geraten. Ins Gefängnis musste keiner von ihnen.