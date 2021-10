Haft droht: Für Hernandez wird die Zeit knapp

Bayern-Profi Lucas Hernandez muss weiter warten, wie über seine Berufung entschieden wird. Die Zeit drängt.

Muss Lucas Hernandez am 28. Oktober eine sechsmonatige Haftstrafe antreten? Der Rekordeinkauf des FC Bayern hofft weiter, um sie herumzukommen.

Doch wie ein Sprecher der Gerichtsverwaltung in Madrid am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, gebe es noch keinen Termin für die Entscheidung des Landgerichts über Hernandez' eingelegte Berufung - und es sei fraglich, ob das Gericht vor dem 28. Oktober entscheiden werde.

Der Franzose, im Sommer 2019 für 80 Millionen Euro von Atletico nach München gewechselt, war am Montag freiwillig einen Tag früher als vorgeladen beim zuständigen Strafgericht in Madrid erschienen und dort offiziell darüber informiert worden, dass er spätestens in zehn Tagen die sechsmonatige Haft antreten müsse.

Das Urteil war 2019 wegen der Missachtung einer Kontaktsperre zu seiner heutigen Frau ausgesprochen worden.