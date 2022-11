"Häufig unter Wert geschlagen": Rapp warnt vor St. Pauli

Holstein Kiel gastiert im Nordduell beim FC St. Pauli. Zu den Kiez-Kickern, vor denen Trainer Marcel Rapp warnt, gibt es zahlreiche "Querverbindungen" - unter anderem die von Kwasi Okyere Wriedt.

Auf die Niederlage im Verfolgerduell gegen Düsseldorf (1:2) zeigte Holstein Kiel am vergangenen Samstag beim 4:1 in Karlsruhe eine gelungene Reaktion. "Das war nahezu das perfekte Auswärtsspiel. So startet man gerne in die letzte Woche des Jahres", wird Torschütze Fabian Reese in einer Pressemitteilung der Kieler zitiert. Lange beschäftigten sich die Spieler aber sicherlich nicht mit Erfolg, sondern richteten den Blick bereits auf das Nordduell beim FC St. Pauli.

Zu den Kiez-Kickern bestehen viele "Querverbindungen". Vor allem für Kwasi Okyere Wriedt, der seit Januar diesen Jahres in Kiel unter Vertrag steht, ist es eine "besondere" Partie. Der Angreifer trug von 2009 bis 2015 das Trikot des kommenden Gegners (unter anderem erzielte er in 58 Spielen für die Zweitvertretung 14 Tore), der Sprung ins Profiteam blieb ihm aber verwehrt. Aus diesem Grund feiert er mehr als sieben Jahre nach seinem Abgang von St. Pauli auch erst sein Zweitliga-Debüt im Millerntor-Stadion.

Ich finde immer besser rein. Kwasi Okyere Wriedt

Pünktlich zu diesem Anlass schnürte der Stürmer am Samstag erstmals im Bundesliga-Unterhaus einen Doppelpack. "Zu Saisonbeginn war es für mich durch die fehlende Vorbereitung schwierig, in die Mannschaft zu kommen. Jetzt finde ich immer besser rein", so Wriedt.

Rechtzeitig um noch auf den WM-Zug aufzuspringen? Wriedt steht jedenfalls im 55er-Kader von Ghana, den Nationaltrainer Otto Addo der FIFA zukommen ließ. Sein bis dato letztes Länderspiel bestritt er am 5. Juni 2022 in der Afrika-Cup-Qualifikation - allerdings wurde er beim 1:1 gegen die Zentralafrikanische Republik erst vier Minuten vor dem Ende eingewechselt.

Schreiber ersetzt Dähne im Tor

Am Dienstag kann er nochmal gegen einen angeschlagenen Gegner (St. Pauli gewann wettbewerbsübergreifend nur eines der letzten zwölf Spiele) Eigenwerbung betreiben. Von der Negativserie der Braun-Weißen lässt sich die KSV aber nicht blenden. "Wir wissen schon, in welcher Tabellenregion St. Pauli ist. Aber wir sehen auch, wie St. Pauli Fußball spielt. Die Mannschaft hat sich häufig unter Wert geschlagen", warnte Kiels Trainer Marcel Rapp auf der Pressekonferenz.

Ob er angesichts der Belastung rotiert, ließ der Trainer erst mal offen und verwies auf den Eindruck seiner Spieler im Training. Eine Personalie verkündete der 43-Jährige aber bereits: Obwohl die etatmäßige Nummer eins, Thomas Dähne, nach überstandenem Infekt bereits gegen den KSC wieder zur Verfügung stand, hütete Tim Schreiber das Tor - dies bleibt auch in den verbleibenden zwei Spielen vor der Winterpause so: "Er hat gut trainiert. Er hat es sich aus meiner Sicht verdient, da auch mal vier Spiele zu bekommen, um zu zeigen, was er auf dem Kasten hat. Dann ist Winterpause und dann werden wir wieder sehen", so Rapp.