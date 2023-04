"Hätten wir zu Saisonbeginn unterschrieben": Xavi über Vorsprung auf Real

Erstmals in dieser Saison blieb der FC Barcelona in zwei Spielen in Serie torlos. Trotz der fehlenden Effizienz und der damit einergehenden Kritik an Robert Lewandowski bleibt Trainer Xavi entspannt.

Beim FC Barcelona blieb am Montag eine Reaktion auf die 0:4-Klatsche im Clasico aus. Im katalanischen Duell gegen Aufsteiger Girona kam Barça nicht über ein 0:0 hinaus - vor allem in der Offensive hakte es. Erstmals in dieser Saison blieb die Blaugrana in zwei Partien in Folge ohne Treffer. "Wir müssen selbstkritisch sein. Die mangelnde Effektivität hat uns zu schaffen gemacht. Uns hat die Brillanz gefehlt, um den Unterschied zu machen", so Trainer Xavi auf der Pressekonferenz.

Die fehlende Effizienz machten einige spanische Zeitungen erneut an Robert Lewandowski fest. Der 34-Jährige steht zunehmend in der Kritik, weil er nach der WM nicht mehr an seine Leistungen aus dem ersten halben Jahr anknüpfen konnte: Während der Pole vor der WM in 14 Ligaspielen noch 13-Mal traf, erzielte er nach der Winterpause "nur" vier Treffer in zehn La-Liga-Partien - zwei dieser Tore schoss er gegen das Tabellenschlusslicht Elche. Trotzdem bleibt sein Trainer bei der Frage nach dem Routinier entspannt. "Ich mache mir keine Sorgen um Lewandowski", erklärt Xavi.

Die Sache, die man lesen muss, ist, dass wir 13 Punkte Vorsprung haben Xavi

Genauso entspannt blickt der 43-Jährige sicherlich aktuell auf die Tabelle. Denn obwohl die Katalanen gegen Girona nur einen Punkt holten, bauten sie durch Reals Niederlage gegen Villarreal (2:3) den Abstand an der Tabellenspitze auf 13 Zähler aus. "Wir haben zwei Punkte verloren, das ist eine verpasste Chance. Aber die andere Sache, die man lesen muss, ist, dass wir 13 Punkte Vorsprung haben. Das hätten wir alle im Oktober oder Saisonbeginn unterschrieben", sagte Barcelonas Trainer.

Barcelona denkt nicht an einen möglichen Punkte-Rekord

Dementsprechend sieht er sein Team trotz des Pokal-Aus' und dem recht einfallslosen Auftritt am vergangenen Montag nicht in einer Krise. Es sei "unglaublich" bei diesem Abstand von "einer Mini-Krise" zu sprechen. Denn das Hauptziel vor der Saison war die erste Meisterschaft seit 2019 - und diese scheint angesichts des Vorsprungs auch eigentlich nur noch Formsache.

Das i-Tüpfelchen auf der Meisterschaft wäre natürlich noch der Punkte-Rekord. Sowohl Real (2011/12) als auch Barça eine Spielzeit später beendeten eine Saison schon mit 100 Zählern. Sollte die Xavi-Elf alle zehn verbleibenden Partien gewinnen, würde sie die Marke auf 102 Punkte erhöhen.

Doch darüber zerbricht sich beim FCB keiner den Kopf. "Wir denken daran, La Liga zu gewinnen. Wir denken nicht über Rekorde nach. Wir kommen aus einer schwierigen Situation, wirtschaftlich und fußballerisch. Wir denken nicht an den 100-Punkte-Rekord", erläuterte Xavi. Nach dem ideenlosen Auftritt am Montag sicherlich die richtige Herangehensweise.