"Hätten früher intervenieren müssen": ÖFB-Profis gestehen Fehler vor EM 2016 ein

Mit beeindruckenden neun Siegen und keiner einzigen Niederlage qualifizierte sich das österreichische Nationalteam 2016 erstmals aus eigener Kraft für eine EM. Beim Turnier in Frankreich ließ das ÖFB-Team aber alles vermissen, was es vorher ausgezeichnet hat und verabschiedete sich als Gruppenletzter unwürdig vom Großereignis. Vier damalige Nationalspieler geben sich rückblickend kritisch.

Vor der Europameisterschaft 2016 in Frankreich erlebte das österreichische Nationalteam eine seiner erfolgreichsten Phasen und konnte sich erstmals aus eigner Kraft für eine EM qualifizieren. Mit neun Siegen und einem Remis in zehn Qualifikationsspielen setzte das ÖFB-Team ein großes Statement und blieb als eine von nur vier Mannschaften auf dem Weg zur EURO ohne Niederlage. In der FIFA-Weltrangliste arbeitete sich die Mannschaft vom damaligen Teamchef Marcel Koller von Platz 40 auf Platz zehn vor und erreichte die bislang beste Position in der Geschichte. Es war alles angerichtet für ein rot-weißes-rotes Fest, doch beim Großereignis folgte die große Ernüchterung.

Nach der 0:2-Auftaktniederlage gegen Ungarn holt man zwar ein beachtliches 0:0 gegen den späteren Sieger Portugal, die 1:2-Niederlage gegen Island am letzten Spieltag der Gruppenphase besiegelte aber das frühe EM-Aus der ÖFB-Elf und sorgte im Land für reichlich Frust, Wut und vor allem Enttäuschung. "Die Vorbereitung auf die EURO 2016 hat mir nicht hundertprozentig gepasst. Auch von der Stimmung her. Ich find, so ehrlich müssen wir sein, in der Qualifikation hatten wir untereinander eine viel bessere Stimmung", erklärt der damalige Nationalspieler Zlatko Junuzovic im Vodcast bei "ServusTV". Der ehemalige Bremen-Legionär erlebte beim Turnier zusätzlich einen besonders bitteren Start, als er sich direkt im Duell gegen Ungarn eine Verletzung zuzog und die restlichen Spiele verpasste.

"Koller hat zu früh durchblicken lassen, was seine erste Elf ist"

"Es war ein bitterer Moment und ich habs gleich gespürt, dass etwas nicht passt. Ich habs zwar noch probiert, aber wenn man ehrlich ist, hätte ich gleich raus müssen. Ich hab mir eingeredet, dass es nicht so schlimm ist, aber es wurde nach der Halbzeitpause noch schlimmer und hat brutal wehgetan", erklärt Junuzovic sein damaliges Verhalten. Nur drei Minuten nach seiner Auswechslung kassierte Österreich schließlich das 0:1, vier Minuten später musste Aleksandar Dragovic mit Gelb-Rot vom Platz. Der Fehlstart war damit komplettiert. "Wir haben uns selbst belogen. Weil wir uns sicher waren: Wenn das Spiel beginnt, sind wir da", kritisiert Junuzovic sich und seine damaligen Teamkollegen.

Einer davon - Martin Harnik - nimmt dabei auch den ehemaligen Coach Marcel Koller nicht ganz aus der Kritik: "Ich glaube, dass ein Riesen-Problem vor der EURO 2016 war, dass die Mannschaft schon fix aufgestellt war. Jeder konnte sich sicher sein, dass er spielt. Ich glaub, das hat uns nicht gut getan. Der Trainer muss die Spannung hochhalten. Im Nachhinein betrachtet - und im Nachhinein ist man immer schlauer - war das ein Fehler von Marcel Koller. Er hat zu früh durchblicken lassen, was seine erste Elf ist." Für Florian Klein hingegen war dieses Vorgehen ein zusätzlicher Motivationsschub: "Bei mir war’s umgekehrt. Mich hat Marcel Koller in Stuttgart angerufen und gesagt, mach' dir keinen Kopf, du wirst bei mir spielen. Das hat mich extrem motiviert, dass er mir dieses Vertrauen zurückgibt."

Martin Harnik, der heute bei TuS Dassendorf in der fünftklassigen Oberliga Hamburg aktiv ist, will seine Worte allerdings nicht nur als "Kritik an Marcel Koller" sehen, sondern nimmt vielmehr sich und seine damaligen Mitspieler in die Pflicht: "Das ist absolute Selbstkritik, die wir hier betreiben. Dass wir die Situation falsch eingeschätzt und beurteilt haben und auch falsch angegangen sind. Es gab so viele Vorzeichen und wir haben die Situation einfach schöngeredet. Wir hätten viel früher intervenieren müssen." Ein Vorzeichen gab es direkt vor dem Auftaktmatch in Bordeaux gegen Ungarn, als es bei einem internen Trainingsspiel zu einer wenig erfreulichen Szene kam.

"Vor dem ersten Match gab’s dieses interne Trainingsspiel A-Elf gegen B-Elf. Das Match wurde nach 8 Minuten abgebrochen, weil die B-Elf 6:0 geführt hatte", legt Abwehrspieler Sebastian Prödl die damaligen negativen Vorzeichen dar. "Das war der Zeitpunkt, wo wir dann im Hotel zusammengesessen sind und gemeint haben, eigentlich müssen wir jetzt was sagen. Das war 48 Stunden vor Turnierbeginn." Schließlich sollten sich diese böse Vorzeichen bewahrheiten und Österreich - denen im Vorfeld noch eine Überraschungsrolle zugetraut wurde - eine herbe Enttäuschung erleben. Das war auch für Prödl nicht leicht zu verarbeiten: "Ich bin gleich nach der EURO 2016 in eines der größten Löcher meiner Karriere gefallen. Nach dem Ausscheiden bin ich nach Paris gefahren und hab meine Familie abgeholt. Dann sind wir für eine Nacht nach Österreich und anschließend gleich in den Urlaub abgehaut. Ich hatte das Gefühl, mich in Österreich so schnell nicht mehr blicken lassen zu wollen."

Positive Vorzeichen für EM

Ein Schicksal, was die damaligen Nationalteam-Profis dem aktuellen ÖFB-Team wahrlich nicht wünschen. Doch die Zuversicht ist ohnehin groß, dass die Österreicher trotz ähnlicher Euphorie vor dem anstehenden Turnier in Deutschland kein böses Deja-vu erleben. "Die Vorzeichen jetzt sind sicher anders. In der Gruppe muss man sich sicher höher strecken. Das sehe ich von der Erwartungshaltung her als Vorteil. Plus: Da wir zum dritten Mal hintereinander bei einer EURO dabei sind, haben wir gewisse Erfahrungswerte", erklärt Prödl, der vor allem den Zusammenhalt zwischen Teamchef Ralf Rangnick und der Mannschaft als großen Vorteil sieht: "Wir haben einen super Trainer. Wir haben eine Mannschaft, die dem Trainer folgt. Plus: Wir haben noch Luft nach oben."

Dem pflichtet auch Junuzovic bei, der die innige Verbindung von Teamchef und Mannschaft als Schlüssel des Erfolgs ausmacht: "Du merkst bei den Jungs diese Überzeugung: Sie glauben an die Idee, an die Struktur. Und Ralf Rangnick kann das auch richtig gut wiedergeben. Und vor allem: Ich sehe bei den Jungs absolut keine Überheblichkeit." Was auch Klein nur so bestätigen kann: "Die Stimmung ist so gut wie sie bei uns damals war. Und jetzt ist es so, dass du 15 oder 16 Spieler hast, von denen jeder spielen kann. Aber jeder stellt sein Ego hinten an."

Die Vorzeichen auf das anstehende Turnier in Deutschland stehen somit gut: Das ÖFB-Team konnte seine letzte fünf Spiele allesamt gewinnen und zeigte im letzten Testspiel beim 6:1-Sieg über die Türkei, dass man das Spielprinzip von Teamchef Rangnick mittlerweile sehr gut verinnerlicht hat. Mit den Duellen gegen die beiden EM-Teilnehmer Schweiz und Serbien stehen zudem noch zwei harte Prüfungen vor dem Turnierstart an, wo man mit Frankreich, den Niederlanden und Polen eine Hammer-Gruppe erwischt hat. Doch die österreichische Mannschaft hat in den vergangenen beiden Jahren unter Ralf Rangnick schon oft genug bewiesen, auch mit den vermeintlich größeren Nationen durchaus mithalten zu können. Nun gilt es, das auch auf dem Platz zu zeigen, wenn es darauf ankommt.