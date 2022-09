"Hätte nicht alles gemacht": Eggestein spricht über Freiburg-Wechsel

Maximilian Eggestein (25) war über weite Teile seines Lebens ein Teil von Werder Bremen, bis er im vergangenen Sommer zum SC Freiburg wechselte. Der Mittelfeldspieler erklärt nun im Podcast "kicker meets DAZN", wie dies zustande kam.

181 Pflichtspiele als Profi, zehn Jahre im Klub: Maximilian Eggestein und Werder Bremen, das war eine besondere Geschichte. "Ich bin in diesem Verein großgeworden, seitdem ich 14 war", erzählt der heutige Freiburger im KMD-Podcast.

Dass es zum Wechsel nach Freiburg kam, lag am Ende an mehreren Faktoren. Obwohl Eggestein Anfang der vergangenen Zweitliga-Saison an der Weser voll bei der Sache gewesen war, sei "die ganze Situation in Bremen nicht einfach" gewesen. "Der Verein war in keiner einfachen wirtschaftlichen Lage."

Eggestein wollte Bremen zumindest finanziell noch helfen

Rückblickend verrät der Mittelfeldspieler, dass man bei Werder nicht so recht gewusst habe, "wer am Ende der Transferphase" noch da sein würde. "Wo kann der Verein eventuell noch Geld generieren?", sei eine akute Frage gewesen.

Da Eggestein einer der Topverdiener beim SVW war, entschied er sich nach drei Spielen in der 2. Liga kurz nach Bundesliga-Start 2021/22 zum Wechsel zum SC. In Freiburg habe man ihm schlicht das Gefühl gegeben, gewollt zu sein. Er habe gespürt, dass er beim Sport-Club gut reinpassen könnte, es "Sinn machen" würde.

Für einen x-beliebigen Klub hätte er seinen Herzensverein Bremen ohnehin nicht verlassen. "Letztendlich musste ich einfach einen Haken dranmachen", erklärt Eggestein und betont auf den Vereinswechsel bezogen: "Ich hätte nicht alles gemacht."

Stand jetzt ist die Entscheidung eine gute gewesen - und das für alle Parteien: Unter Christian Streich ist der Mittelfeldspieler gesetzt und spielt im familiären Verein auf internationaler Bühne, während Bremen nach geglücktem Aufstieg in der Bundesliga für Wirbel sorgt. Und finanziell gesehen dürfte Eggesteins Wechsel den Hanseaten auch geholfen haben, wenngleich die genauen Modalitäten nicht bekannt sind.

In der neuen Folge von "kicker meets DAZN" spricht Eggestein außerdem über die Besonderheiten seines neuen Klubs Freiburg, die internationale Bühne und einen expliziten Mitspieler. Außerdem klingelt die Podcast-Crew bei kicker-Reporter Thomas Hiete durch, um über die Causa Max Kruse zu reden. Zusätzlich wird der restliche Bundesliga-Spieltag in Gänze besprochen.

kicker meets DAZN jetzt hier hören:

KMD #139 - Maximilian Eggestein Es geht bei KMD ja meistens hoch her, aber in dieser Woche ist die Nummer ein wenig eskaliert! Zu Beginn schaut Maximilian Eggestein im Podcast vorbei, der mit Freiburg gerade (mal wieder) die Bundesliga aufmischt und über den Sportclub, das Geheimnis der SC-Standards und seine Zeit in Bremen plaudert. Danach besprechen Benni und Alex ausführlich den restlichen Bundesliga-Spieltag und diskutieren sich auf Statistik-Grundlage die Köpfe heiß über die Attraktivität der Bundesliga ("Lange-Hafer-Liga"). Und als Sahnehäubchen geht es mit kicker-Reporter und Wolfsburg-Insider Thomas Hiete natürlich auch noch ausführlich um die Causa Max Kruse... KMD #138 - Lars Stindl 05.09.2022 KMD #137 29.08.2022 KMD #136 - Leonardo Bittencourt 23.08.2022 KMD #135 - Deniz Aytekin Vol. II 15.08.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts audio now weitere Podcasts

Der Podcast ist über die Website und die Apps des kicker, die Portale der DAZN Group sowie alle gängigen Podcast-Plattformen abrufbar, wie zum Beispiel:

- Spotify - Deezer - iTunes - Google Podcasts - Podimo