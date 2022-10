"Hätte keiner erwartet": Freiburg überwintert erstmals international

Durch das 4:0 in Nantes ist der SC Freiburg sicher in der K.-o.-Phase der Europa League dabei - und zwar erstmals überhaupt über den Jahreswechsel hinaus. Möglich machte das ein effizienter Auftritt beim französischen Pokalsieger.

Dabei taten sich die Breisgauer beim schlussendlichen 4:0 gegen den FC Nantes schwer, ins Spiel zu finden. "Es war ein Spiel auf Augenhöhe in der ersten Halbzeit", befand Nicolas Höfler (32) nach Schlusspfiff. Und es waren die französischen Hausherren, die zwei Großchancen in den ersten 20 Minuten verzeichneten und zweimal Aluminium trafen.

"Damit hätte es auch in die andere Richtung gehen können", gestand Höfler ein und rekapitulierte: "Wir haben uns reingearbeitet, haben nach den zwei Alu-Treffern nicht mehr viel zugelassen und haben dann selbst das Tor gemacht. Das hat uns Sicherheit gegeben." Lukas Kübler war nach 25 Minuten der Glückliche, der mit seinem ersten Tor im internationalen Wettbewerb die Führung erzielte.

"Ergebnis entspricht natürlich nicht dem Spiel"

In Durchgang zwei musste Freiburg eine Druckphase der Gastgeber überstehen, dann aber legte der eingewechselte Michael Gregoritsch das 2:0 nach (71.). Durch das Eigentor von Jean-Charles Castelletto (82.) und das 4:0 durch Woo-Yeong Jeong (87.) in den Schlussminuten sprang der "auf jeden Fall zu hohe Sieg" für den Sportclub heraus, wie Höfler offenbarte.

Auch Christian Streich gab zu: "Das Ergebnis entspricht natürlich nicht dem Spiel. Aber wir sind sehr, sehr zufrieden." Dazu hat der Coach allen Grund, steht sein Team durch den Sieg sicher in der nächsten Runde und hat zudem den Gruppensieg in der eigenen Hand. Noch nie waren die Breisgauer im Frühjahr auf internationaler Ebene vertreten gewesen. Beim ersten Europa-League-Abenteuer 2013/14 war in der Gruppenphase Schluss, beim zweiten 2017/18 gar schon in der Qualifikation, vorher bei den beiden UEFA-Cup-Teilnahmen in der ersten (1995/96), beziehungsweise der dritten Runde (2001/02).

Wenn Bayern nicht den besten Tag hat, dann können wir punkten Nicolas Höfler

Dass die Freiburger zum jetzigen Zeitpunkt so souverän an der Tabellenspitze der Gruppe G stehen, "hätte zum Anfang der Europa League keiner erwartet", sagte Höfler. "Wir sind froh, dass es so gut läuft und reiten die Welle weiter, so lange es geht."

Weitergehen soll der Höhenflug mit aktuell elf ungeschlagenen Spielen am Stück im Topspiel am kommenden Sonntag (19.30 Uhr LIVE! bei kicker) beim FC Bayern. "Wir sind selbstbewusst und wollen es Bayern schwer machen," gab sich Höfler kämpferisch. "Wenn wir das schaffen und Bayern nicht den besten Tag hat, dann können wir punkten." Die Breisgauer treten am Freitag direkt den Weg von Nantes nach München an.