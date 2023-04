"Hätte ich nie gedacht": Castellanos sorgt für Novum im 21. Jahrhundert

Valentin Castellanos hatte von einem Tor geträumt und traf stattdessen gleich viermal gegen Real Madrid. Mit seinem Viererpack ging er in die La-Liga-Geschichte ein.

Normalweise sorgen Reals Spieler in Partien, die unter der Woche stattfinden, regelmäßig für magische Nächte. Auch am vergangenen Dienstag waren die Madrilenen an einem denkwürdigen Abend beteiligt - diesmal, anders als in der Champions League, allerdings in der Rolle als "Zuschauer". Denn Gironas Valentin Castellanos stahl den Königlichen beim 4:2 in La Liga die Show.

Das hätte ich mir nie vorstellen können. Valentin Castellanos

Der 24-Jährige sorgte mit zwei Kopfballtoren, einem Tunnel für Lunin und einer Direktabnahme für ein Novum in diesem Jahrhundert. Er krönte sich mit seinem Viererpack zum ersten Spieler, der im 21. Jahrhundert in der Liga vier Treffer gegen Real Madrid erzielte. "Es war ein Traum von mir, gegen Madrid zu treffen, und ich hätte nie gedacht, dass ich vier Tore schießen würde. Ich bin wirklich glücklich. Das hätte ich mir nie vorstellen können", so der Matchwinner nach dem Abpfiff gegenüber "Movistar".

Vor dem Dienstagabend gelang einem gewissen Robert Lewandowski übrigens bis dato letztmals ein Viererpack gegen Real. Der Pole schoss beim 4:1 am 24. April 2013 im Dress von Borussia Dortmund im Halbfinal-Hinspiel der Champions League alle Treffer für den BVB.

Castellanos' Verbleib in Girona scheint unwahrscheinlich

Für Castellanos scheint "Real" gepaart mit dem Monat April aber ein gutes Omen zu sein. Denn am 17. April vergangenen Jahres traf der Angreifer damals noch im Dress von New York City FC ebenfalls viermal - Gegner: Real Salt Lake (6:0).

Lange dürften die Fans vom Aufsteiger aber nicht mehr die Tore von Castellanos bejubeln. Denn der Stürmer ist lediglich von New York City FC ausgeliehen - beide Vereine gehören übrigens zur City Football Group. NYCFC-Sportdirektor David Lee versuchte mit der Leihe nach Girona den Marktwert des Argentiniers zu erhöhen. "Wir glauben, dass wir durch die guten Leistungen von Taty (Castellanos, Anm. d. Red.) in Europa die Möglichkeit haben werden, ihn zu einer höheren Bewertung und einem höheren Preis zu transferieren, als wir bisher in diesem Transferfenster hatten", sagte Lee im vergangenen Sommer.

Dieser Plan scheint aufzugehen. Denn durch die vier Treffer gegen den amtierenden Rekordmeister stockte Castellanos sein Torkonto auf elf Ligatreffer auf.

Mit seinem Viererpack sorgte er auch für eine ungewohnte Äußerung von Carlo Ancelotti: Denn anders als nach den magischen Champions-League-Abenden, wie unter anderem im Februar in Anfield (5:2), entschuldigte sich der italienische Coach diesmal bei den Fans.