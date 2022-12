"Hätte heute anders gehandelt": Neuendorf räumt Fehler in "One Love"-Debatte ein

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat auf seiner Pressekonferenz eigene Fehler in der Debatte rund um die "One Love"-Kapitänsbinden bei der WM in Katar eingeräumt.

Sorgte in Katar für viele Debatten: Die "One Love"-Kapitänsbinde. IMAGO/Matthias Koch

Es sei ein "Thema, das mich persönlich sehr beschäftigt hat", sagte Neuendorf am Dienstag in Frankfurt. Gemeinsam mit anderen europäischen Verbandspräsidenten hatte er nach angedrohten Sanktionen der FIFA entschieden, dass die "One Love"-Kapitänsbinde bei der WM in Katar nicht getragen wird - und war dafür hart kritisiert worden.

"Die Situation war so, dass nicht auszuschließen war, dass die Mannschaft sanktioniert wird", so Neuendorf. Es sei um "mehr als Gelbe Karten" gegangen. "Wir mussten schnell entscheiden - und im Nachgang hätten wir bei aller Kritik genauso entschieden", sagte der DFB-Präsident.

Dennoch räumte er auch eigene Versäumnisse ein. "Mit ein paar Tagen Abstand würde ich sagen, dass ich heute anders gehandelt hätte", gestand Neuendorf. "Wir hätten als Präsidenten der Europäer den direkten Draht zu Gianni Infantino suchen müssen, hätten ihn aufsuchen müssen und fragen müssen: Wie ist die Haltung der FIFA? Kriegen wir eine verbindliche Aussage der FIFA?" Stattdessen sei man nach einer schriftlichen Anfrage "immer wieder vertröstet worden", das Thema sei daraufhin "in das Turnier hineingetragen" worden.

"Das ist mein Lerneffekt, mein Erkenntnisgewinn", so Neuendorf weiter. "Wenn man sich positioniert und keine Antworten bekommt, muss man sein Verhalten anpassen. Dann muss man auf höchster Ebene darauf verstärkt drängen, dass man eine Aussage bekommt. Die haben wir nicht bekommen." So sei es nur wenige Stunden vor dem Auftaktspiel der englischen Mannschaft zur Androhung von Sanktionen gekommen, die schließlich auch alle anderen Verbände zum Einknicken bewegte. "Wir tun gut daran, solche Dinge vorab verbindlich mit der FIFA zu klären", so Neuendorf.

Er hoffe auf eine Verbesserung der Kommunikation, "wenn ich im März in den FIFA-Rat komme". Im April war er vom DFB für einen Platz im FIFA-Council vorgeschlagen worden. "Dann", erwartet Neuendorf, "könnte ich solche Dinge direkt mit Infantino klären."