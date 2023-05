"Hätte gerne getauscht": Popp erstmals Torschützenkönigin

Mit 16 Treffern hat sich Nationalstürmerin Alexandra Popp die kicker-Torjägerkanone gesichert. Doch richtige Freude wollte bei der 32-Jährigen nicht aufkommen.

"Ganz leicht ist sie nicht, aber man kann sie gut händeln", scherzte Alexandra Popp im Interview mit "MagentaSport" über die kicker-Torjägerkanone. Zum ersten Mal in ihrer torreichen Karriere erhielt die deutsche Nationalstürmerin unmittelbar nach dem 2:1-Heimsieg gegen den SC Freiburg die ehrwürdige Trophäe für die beste Torjägerin der Frauen-Bundesliga aus den Händen von kicker-Redakteur Thomas Hiete.

16 Saisontore in 21 Spielen genügten der 32-Jährigen in diesem Jahr für die Ehrung. Popp verwies damit Vorjahressiegerin Lea Schüller von Meister FC Bayern München sowie Eintracht Frankfurts Lara Prasnikar, die beide jeweils 14 Treffer verbuchten, auf den zweiten Platz der Torschützenliste.

In der Übersicht: Die Torjägerinnen der Bundesliga-Saison 2022/23

Lauf aus Europameisterschaft konserviert

Zwar nahm Popp die individuelle Auszeichnung gerne an, betonte aber: "Ich bin grundsätzlich nicht diejenige, die darauf schaut, oben zu stehen und Tore unbedingt schießen zu müssen." Vor allem sei sie froh, ihren Lauf aus der Europameisterschaft im vergangenen Sommer, bei der sie mit sechs Turniertreffern zusammen mit der Engländerin Beth Mead beste Torschützin war, in die Bundesliga-Saison mitgenommen zu haben.

Ich hätte gerne die Meisterschale mit der Kanone getauscht. Alexandra Popp

Eine Sache trübte allerdings die Freude der Kapitänin der DFB-Frauen, wie sie im Interview zugab: "Ich muss sagen, ich hätte gerne die Meisterschale mit der Kanone getauscht." Zwar sei die Saison des VfL im Großen und Ganzen sehr gut gewesen, allerdings habe man die Meisterschaft in den entscheidenden Spielen gegen Hoffenheim und Frankfurt zu leicht verspielt. "Aber Chapeau an München. Sie haben unsere Fehler ausgenutzt und sind verdient Meister", gratulierte Popp den Münchnerinnen, die sich mit einem 11:1 gegen Turbine Potsdam am letzten Spieltag die Meisterschale sicherten.

Rekordhalterin Grings

Die kicker-Torjägerkanone, bei den Männern schon seit der ersten Bundesliga-Saison 1963/64 Standard, wird seit 1991 auch an die beste Torjägerin der Frauen-Bundesliga verliehen. Rekordhalterin ist Inka Grings, die die Trophäe insgesamt sechsmal gewinnen konnte. In der Saison 1999/00 erzielte die ehemalige Nationalstürmerin 38 Tore, so viele wie keine Frau davor und danach.

Popp ist nun zusammen mit Schüller, die in der vergangenen Saison ebenfalls 16-mal traf, die Torschützenkönigin mit den wenigsten Saisontoren - eine Parallele zu den diesjährigen Torschützenkönigen bei den Männern, Niclas Füllkrug und Christopher Nkunku, denen ebenfalls je 16 Treffer reichten (obgleich in der Bundesliga der Männer zwölf Spieltage mehr zu absolvieren waren).

Popps "bewundernswerter Sportsgeist"

In diesem Jahr ist Popp außerdem schon zu Niedersachsens Fußballerin des Jahres 2022 gekürt worden. Jörg Jakob, der Chefredakteur des kicker, hielt Anfang Mai die Laudatio für die Spielerin: "Sie steht auch für den Aufschwung des Fußballs der Frauen. Mehr noch: In einem insgesamt schwierigen Jahr war Alexandra Popp eine erfreulich wohltuende Botschafterin des gesamten deutschen Fußballs. Dabei verbindet sie ihre Meinungsstärke mit einem gewinnenden, authentischen Auftreten." Als Torjägerin des VfL Wolfsburg habe sie "in ihrer Karriere und speziell im EM-Jahr 2022 immer wieder bewundernswerten Sportsgeist gezeigt".

"Sie geht voran und lässt ihr Herz immer auf dem Platz", lobte zudem Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im kicker. "Ein größeres Lob kann es für ein Mitglied eines Teams nicht geben. Egal, um welche Mannschaftssportart es sich handelt", unterstrich nochmals kicker-Chefredakteur Jakob.

Zu Ende ist die Saison für Popp noch nicht. Die Wolfsburgerin, die erst kürzlich ihren bereits zwölften (!) DFB-Pokaltriumph eingetütet hatte (4:1 über den SC Freiburg), hat am kommenden Samstag (3. Juni, 16 Uhr, LIVE! bei kicker) das Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona vor der Brust. Der nächste Titel für Popp?