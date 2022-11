"Hätte es nie für möglich gehalten": Noppert feiert Oranje-Debüt bei der WM

Louis van Gaal sorgte mal wieder für eine Überraschung: Andries Noppert feierte beim Sieg gegen den Senegal sein Debüt für die Elftal. Der Torwart war im Vorjahr noch ein Unbekannter.

Was sich bereits in den vergangenen Tagen angedeutet hatte, wurde spätestens vom Aufstellungsbogen der Niederlande bei ihrem Auftaktspiel der WM gegen den Senegal (2:0) bestätigt. Bondscoach Louis Van Gaal sorgte für eine Überraschung und bot Andries Noppert zwischen den Pfosten auf - der Schlussmann ist der erste Oranje-Debütant bei einer WM-Endrunde seit 44 Jahren. "Das ist etwas, wovon man schon als kleiner Junge träumt - ich hätte es aber nie für möglich gehalten", so der Torhüter im Interview mit "NOS".

Dass dieser Traum für den 28-Jährigen nun Realität wurde, war lange Zeit unvorstellbar. Der Keeper durchlief zwar die Jugendmannschaften vom SC Heerenveen, schaffte aber nicht den Sprung zu den Profis. Aus diesem Grund entschied er sich im Sommer 2014 zu einem Wechsel zu NAC Breda. Doch auch dort blieb Noppert der Durchbruch verwehrt - in dreieinhalb Jahren kam der Keeper zumeist für die Zweitvertretung zum Einsatz und stand nur dreimal in der Eredivisie auf dem Feld. Nach einem Auslandsabenteuer bei Foggia Calcio war er kurze Zeit vereinslos, bis er beim FC Dordrecht in der Heimat anheuerte. Doch auch dort setzte er sich nicht durch und war ab dem Sommer 2020 zum zweiten Mal vereinslos.

Noppert gelingt erst im Januar der Durchbruch

Während seine Frau ihn laut Medienberichten bereits von der Fortsetzung seiner Fußballer-Karriere abgeraten hatte, unterschieb Noppert im Januar 2021 bei den Go Ahead Eagles. Bis zu einem Liga-Einsatz bei dem Klub aus Deventer musste sich der großgewachsene Schlussmann aber ein Jahr gedulden. Als die etatmäßige Nummer 1 Warner Hahn krank ausfiel und im Januar dieses Jahres nach Göteborg gewechselt war, ergab sich für Noppert plötzlich die Chance - und die nutzte der Torwart: Der Debütant stand in der Rückrunde in 15 Partien im niederländischen Oberhaus für Go Ahead Eagles auf dem Platz und hatte damit großen Anteil am Klassenerhalt.

Sein Jugendverein wurde auf ihn aufmerksam, sodass Noppert acht Jahre nach seinem Abgang sein Debüt für die erste Mannschaft vom SC Heerenveen feierte. Bei dem Verein aus der niederländischen Provinz Friesland empfahl er sich für die WM: Der SCH kassierte mit ihm im Tor bisher nur 13 Gegentore (nur Twente hat mit neun Gegentoren weniger in der Eredivisie). Trotzdem fand Noppert es schwer, seine Chancen für die Berufung in den Kader der Elftal einzuschätzen. "Die anderen haben vielleicht mehr Erfahrung. Nicht, dass ich dem unterlegen wäre, aber ich fand es naheliegender, sie mitzunehmen", gab er nach seiner Nominierung für das WM-Aufgebot gegenüber "Omrop Fryslân" zu.

Man muss es auf dem Feld zeigen - und ich denke, ich habe es heute gut gemacht. Andries Noppert

Seine Hoffnungen ruhten aber auf dem Bondscoach. "Herr van Gaal wäre nicht Herr van Gaal, wenn es nicht eine Überraschung gebe", hatte der Torwächter damals gesagt. Nun überraschte der 71-Jährige, "der die offene Persönlichkeit" des Schlussmanns wie etwa auch der ehemalige Bremer und aktuelle Ajax-Profi Davy Klaassen ("Jeder hier hält Andries für einen Top-Typen") schätzt, und verhalf dem Holland-Neuling so zum Debüt. Nach seiner Premiere verriet Noppert, dass der Trainer und er "ziemlich gleich über die Dinge denken". Dies ist aber kein Freifahrtsschein für einen Einsatz: "Man muss es auf dem Feld zeigen und ich denke, ich habe es heute gut gemacht."

"Er ist ein echter Friese"

In der Tat zeichnete sich Noppert gegen den Afrikameister vor allem im zweiten Durchgang aus. Erst war er im kurzen Eck bei Boulaye Dias Schuss zur Stelle, dann entschärfte der Keeper einen strammen Versuch von Idrissa Gueye - und zu guter Letzt verhinderte der Oranje-Rückhalt gegen Papa Gueye den postwendenden sowie späten Ausgleich. Bei der letztgenannten Aktion kam ihm auch seine Größe hinzu. Der 2,03 Meter große Schlaks (größter Spieler der WM-Endrunde) streckte sich und kratzte den Distanzschuss aus dem Eck.

Das erkannte auch Abwehrchef Virgil van Dijk an, der den Torhüter für seinen Auftritt lobte und ihn darüber hinaus ebenfalls als Mensch schätzt: "Er ist ein echter Friese. Nüchtern, aber sehr direkt. Er ist ein Junge ganz nach meinem Geschmack."

Die größtmögliche Krönung seines kometenhaften Aufstiegs wäre nun natürlich der WM-Titel - und den goldenen Pokal nahm er nach der Partie auch ins Visier: "Ich will Weltmeister werden. Denn sonst sollte man nicht kommen."