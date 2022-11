Hätte der DFB an der One-Love-Binde festhalten sollen?

Am Montag zog der DFB und andere Verbände ihr Vorhaben zurück, die One-Love-Binde bei den WM-Spielen in Katar zu tragen. Die richtige Entscheidung?

Bis Sonntagabend stand der Plan, dass Englands Spielführer Harry Kane am Montag im Auftaktspiel der "Three Lions" gegen den Iran die One-Love-Binde als erster WM-Kapitän trägt. Auch Manuel Neuer wollte die spezielle Kapitänsbinde als Zeichen für Diversität und Toleranz überstreifen.

Doch am Montag kündigt die FIFA sportliche Konsequenzen für die jeweiligen Spieler an. Hätte der DFB an der One-Love-Binde trotz der angekündigten sportlichen Maßnahmen durch die FIFA festhalten sollen? Stimmen Sie ab!

Vielen Dank für Ihre Teilnahme.