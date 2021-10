Hässliche Vorkommnisse bei England-Ungarn und Albanien-Polen

Am Rande der Dienstagspiele in der WM-Qualifikationsgruppe I kam es sowohl in England als auch in Albanien zu unschönen Szenen. Die Partie in Tirana musste sogar unterbrochen werden.

Kein schöner Anblick: Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und ungarischen Fans in Wembley (li.) - Sich schützende polnische Spieler in Tirana.