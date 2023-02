Härtetests für die WM gegen Tschechien und die USA

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft wird am 10. April in die Vorbereitung für die WM einsteigen. In den rund vier Wochen bis zum Start des Turniers stehen sieben Testspiele an, fünf davon in Deutschland.

Wird mit dem DEB-Team sieben Testspiele für die WM bestreiten: Bundestrainer Harold Kreis. IMAGO/Eibner