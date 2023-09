Härtels Tipp an Helgason: "Eine Kiste Bier in die Kabine stellen"

Thorir Johann Helgason erlebte gegen St. Pauli ein perfektes Debüt. Nach Abpfiff verriet Trainer Jens Härtel, was er seinem neuen Schützling vor der Einwechslung mitgegeben hatte und das Team wohl nun von ihm erwartet.

Donnerstag erst war es final entschieden worden: Thorir Johann Helgason wird die aktuelle Spielzeit auf Leihbasis bei Eintracht Braunschweig verbringen. Nur gut 24 Stunden nach Bekanntgabe der Verpflichtung stand der Isländer direkt im Spieltagsaufgebot gegen den FC St. Pauli. Angesprochen auf einen Einsatz hatte Jens Härtel vor Anpfiff bei "Sky" gesagt, dass die Qualität das Isländers bereits unverkennbar sei, aber das Nordduell vielleicht noch zu früh für ihn käme.

Wichtiger Punkt vor heimischer Kulisse

Gute zwei Stunden später sah der 54-Jährige sich jedoch eines Besseren belehrt, hatte Helgason als Joker doch nur gut vier Minuten nach seiner Einwechslung das Tor zum 1:1-Endstand erzielt - der für den Braunschweiger Trainer enorme Relevanz hatte: "Es war schon wichtig für uns, nach der Niederlage in Karlsruhe zu Hause gegen eine gute Mannschaft zu punkten. Den Punkt haben wir uns hart erarbeitet."

Erarbeitet war dabei die treffende Beschreibung. Viel vom Ball sahen die Löwen gegen die Kiezkicker schließlich nicht. "Es war schwer für uns", gab auch Hartel zu, "St. Pauli macht es gut". Besonders die Spielauslösung des Gegners lobte er: "Es ist schwer, Zugriff zu kriegen, wenn du ganz hoch bist und dann musst du aufpassen, weil du ganz viel Raum in deinem Rücken für ihre tiefen Läufe hast." Daher habe es "das erwartete Spiel" gegeben, "in dem wir abwarten und versuchen, gut zu stehen und nach Ballgewinnen umzuschalten".

Helgason folgt Härtels Ratschlag - auch neben dem Platz?

Ebenso war auch das Debüttor von Helgason gefallen, der nach einem langen Ball den Klärungsversuch von St. Paulis Karol Mets direkt in die Maschen gejagt und damit seinem Trainer quasi aufs Wort Folge geleistet hatte. Dieser hatte dem 16-fachen Nationalspieler nämlich Folgendes mit auf den Weg gegeben: "Er soll Fußball spielen und nach dem Rückstand versuchen, nach vorne Situationen zu kreieren, indem er nachschiebt." Gesagt, getan, getroffen - weshalb Härtel dem 22-Jährigen direkt den nächsten gut gemeinten Ratschlag mit auf den Weg gab: "Er wird sicherlich irgendwann mal eine Kiste Bier in die Kabine reinstellen können."

Möglicherweise geschieht dies schon zeitnah, schließlich ruht der Spielbetrieb im Unterhaus während der anstehenden Länderspielpause zunächst. Nach dieser ist die Eintracht am Sonntag, den 17. September, erneut gefordert. Um 13.30 geht es im Berliner Olympiastadion gegen Hertha, gegen die Härtel eine Entwicklung sehen möchte: "Wir wünschen uns mehr Anteile an so einem Spiel." Anteile, die auch Helgason sichern soll.