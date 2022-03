Härtels goldenes Händchen und eine besondere Zahl: In Rostock ist "richtiger Ballast" abgefallen

Hansa Rostock hat überraschend mit 4:3 beim FC Schalke 04 gewonnen. Des einen Trainers Leid wurde dabei durch die Personalentscheidungen des Gäste-Coaches herbeigeführt.

Die Zahl drei spielte bei Hansa Rostock am vergangenen Samstag eine gewichtige Rolle: Dreimal ging die Mannschaft von Trainer Jens Härtel gegen den FC Schalke 04 in Führung, dreimal kassierte sie aber auch den Ausgleich. Dass es am Ende dennoch zum Sieg im Spektakel reichte, dafür sorgten mit Danylo Sikan, Robin Meißner und Last-Minute-Torschütze Nils Fröling drei Joker im Zusammenspiel.

Doch damit nicht genug. Denn die drei neuen Spieler in der Startelf der Kogge - Haris Duljevic, Svante Ingelsson und Pascal Breier - hatten zuvor die Tore auf den Weg gebracht: Ersterer leitete den Führungstreffer durch Ingelsson ein, der wie Breier je ein Tor und einen Assist beisteuerte. Der 30-jährige Angreifer Breier - wohlgemerkt bei seinem dritten Startelfeinsatz - nutzte sein Tempo sowie die Kaltschnäuzigkeit laut seinem Trainer dabei optimal, während Duljevic und allen voran Ingelsson Spielfreude versprühten.

Wenn Hansa Rostock beim FC Schalke 04 ein Spiel gewinnt, dann ist das schon außergewöhnlich. Jens Härtel

Was dazu führte, dass die drei am Ende auch die Zahl war, die die Punkte auf der Habenseite der Rostocker nach der Partie in Gelsenkirchen darstellte. Härtel lobte auf der Pressekonferenz daher: "Wenn Hansa Rostock beim FC Schalke 04 ein Spiel gewinnt, dann ist das schon außergewöhnlich. Ich bin stolz auf das, was die Mannschaft geleistet hat." Er betonte, dass "richtiger Ballast" abgefallen sei. Dimitrios Grammozis wurde dagegen nach der Partie entlassen.

"Wir können nicht entspannen"

Der überraschende Dreier sei laut Härtel "mit Leidenschaft, Wille und auch Kämpfen gegen Widerstände gelungen" und soll am Freitag im Heimspiel gegen Kiel (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) veredelt werden - es bleibt abzuwarten, ob der Trainer für die Begegnung wieder Asse im Ärmel hat. Schließlich wurde die Serie von drei sieglosen Spielen beendet und Platz 15 erklommen.

Den ungeliebten drittletzten Platz in der 2. Liga hätte der Aufsteiger Hansa derweil sicher nur ungerne wieder inne. "Wir können nicht entspannen, mit 28 Punkten steigst du ab", warnte Härtel, der genauso meinte: "Siege helfen - man regeneriert schneller."