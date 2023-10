Härtel: "Wenn es einer besser kann, dann soll er es machen"

Die Hoffnung, dass die Länderspielpause zur Verbesserung der Situation von Eintracht Braunschweig beitragen würde, hat sich am Freitagabend beim Auswärtsspiel in Elversberg krachend zerschlagen. Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann kündigt Gespräche an.

Null Punkte in der Ferne, Tabellenplatz 18 und überhaupt nur fünf Zähler. Das war Braunschweigs Bilanz vor dem Duell bei der SV Elversberg - und das ist sie auch im Nachhinein. Beim Aufsteiger aus dem Saarland setzte es nämlich eine krachende und auch in der Höhe verdiente 0:3-Niederlage, bei der sich die gesamte Mannschaft des BTSV über 90 Minuten hinweg in Unterlegenheit sah.

Härtel: "Überhaupt nicht ins Spiel gekommen"

"In beiden Richtungen hatten wir unsere Probleme, defensiv wie offensiv", fasste Eintracht-Trainer Jens Härtel die Partie zusammen und gab zu, dass "Elversberg heute hochverdient gewonnen hat". Die SVE habe eine "spielfreudige und dominante erste Halbzeit gespielt, in der wir gar nicht stattgefunden haben und überhaupt nicht ins Spiel gekommen sind". Ernüchternde Worte des 54-Jährigen, der die Niedersachsen im Sommer übernommen hatte, nachdem Ex-Trainer Michael Schiele trotz des Klassenerhalts freigestellt worden war.

Die Gegenwart ist besorgniserregend. Nur fünf Punkte nach zehn Spielen bedeuten einen Platz am Tabellenende. Zwar ist das rettende Ufer (Platz 15) nur vier Punkte entfernt, die Konkurrenz ist am Wochenende aber erst noch dran. Auch Braunschweigs Sport-Geschäftsführer Vollmann äußerte sich nach dem Spiel am "Sky"-Mikrofon und kündigte damit einhergehend Gespräche an.

Ich gehe davon aus, dass er es auch bleiben wird. Peter Vollmann über die Trainerfrage und Jens Härtel

"Erstmal ist der Jens unser Trainer. Morgen wird darüber gesprochen. Und ich gehe davon aus, dass er es auch bleiben wird." Trotzdem seien am Samstag Gespräche "mit den Gremien" sowie mit dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung anberaumt.

Härtel selbst merkte an, dass es "überhaupt nicht um mich geht. Wenn es einer besser kann, dann soll er es machen. Wenn die Punkte nicht kommen, dann wird es unruhig. Das ist nichts Neues."