Härtel registriert bei Rückkehr: "Nicht alles falsch gemacht"

Jens Härtel gastierte am Samstag an seiner alten Wirkungsstätte Rostock: Die Rückkehr begann mit einem angenehmen Empfang und endete mit einer großen Enttäuschung.

Vom 9. Januar 2019 bis zum 6. November 2022 trainierte Jens Härtel Hansa Rostock und führte die Kogge zurück ins Bundesliga-Unterhaus. Nicht einmal ein Jahr später kehrte der 54-Jährige als gegnerischer Coach ins Ostseestadion zurück und wurde herzlich empfangen: Als er den Platz betrat, erhoben sich die Fans und applaudierten ihm.

Daher bezeichnete Härtel, der nun für Eintracht Braunschweig tätig ist, den Empfang wenig überraschend auf der Pressekonferenz auch als "sehr, sehr angenehm". "Man registriert dann, dass man nicht alles falsch gemacht hat", so der gebürtige Rochlitzer.

Trotzdem fiel es ihm nach der 0:1-Niederlage schwer, "Glückwünsche auszusprechen". Denn obwohl Braunschweig aus seiner Sicht "das beste Auswärtsspiel der Saison gezeigt" hatte, blieben die Löwen in der Fremde punktlos.

Wir haben den Ball nicht auf den Kasten bekommen. Ron-Thorben Hoffmann

Ohne den verletzten Top-Scorer Anthony Ujah war mal wieder einer der Gründe für die Niederlage die Schwäche im Abschluss - dies spiegelte sich auch in der Statistik wider. Zwar gab die Eintracht 20 Schüsse ab, jedoch flog kein einziger auf das Tor. "Wir haben den Ball nicht auf den Kasten bekommen, trotzdem hatten wir genug Möglichkeiten, in denen wir gefährlich vor das Tor kommen. Weil wir uns nicht belohnen, bekommen wir am Ende die Quittung", stellte Ron-Thorben Hoffmann fest.

Hoffmann nimmt die "positiven Dinge" mit

Bei der angesprochenen späten Quittung halfen die Niedersachsen auch ordentlich mit. Jasper van der Werff durfte kurz vor dem Ende völlig freistehend einnicken. "Das müssen wir besser verteidigen, auch in den späten Minuten", kritisierte der Schlussmann, der aber die "positiven Dinge" mitnehme.

Eine positive Entwicklung erkannte auch Kaan Caliskaner nach seiner Startelfpremiere im BTSV-Trikot und blickte daher optimistisch in die Zukunft. "Es gilt darauf aufzubauen, es ist noch früh in der Saison und wir haben noch genug Spiele vor uns", erklärte der Angreifer.