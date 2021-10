Härtel: "Es gibt Möglichkeiten, St. Pauli zu bespielen"

Hansa Rostock geht als Außenseiter in das Spiel beim FC St. Pauli, als Tabellen-13. trifft man auf den Spitzenreiter. Rostocks Trainer Jens Härtel schwört sein Team auf das Duell ein und fordert "Einsatz-, Lauf- und Kampfbereitschaft".

Will am Sonntag den Tabellenführer ärgern: Rostocks Trainer Jens Härtel. Getty Images

Nach dem 1:1 gegen den SV Sandhausen am letzten Spieltag, bei dem Rostock sich trotz spielerischer Überlegenheit mit der Punkteteilung zufrieden geben musste, sind die Hanseaten am Wochenende beim Spitzenreiter zu Gast (Sonntag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). In der Verfassung, in der St. Pauli zurzeit ist, möchte man aber eigentlich lieber nicht auf die Norddeutschen treffen: Vier Siege und 14 geschossene Tore ist die Bilanz der letzten vier Spiele, die Hamburger führen die 2. Liga souverän an.

Wir müssen auf einem sehr hohen Level sein. Jens Härtel

Ein sehr schwere Aufgabe für das Team von Hansa-Coach Härtel, die Aufsteiger selbst liegen nach zehn Spieltagen auf Platz 13 der Tabelle. Trotzdem: "Es gibt Möglichkeiten, St. Pauli zu bespielen", so der 52-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Aufeinandertreffen. Diese wolle man aufzeigen. Dafür müsse jedoch die Einstellung stimmen: "St. Pauli ist eine fußballerisch sehr gute Mannschaft, die den Weg über das Zentrum sucht und offensiv viel Qualität hat. Wir müssen auf einem sehr hohen Level sein, was Einsatzbereitschaft, Laufbereitschaft und Kampfbereitschaft angeht."

Ingellson fällt aus, Einsatz für Bahn fraglich

Personaltechnisch muss Härtel etwas umdenken: Svante Ingelsson fällt krankheitsbedingt aus, ein Einsatz von Mittelfeldspieler Bentley Baxter Bahn sei wegen Kniebeschwerden noch fraglich. Sicher ist, dass Verteidiger Calogero Rizzuto gegen den Tabellenführer nicht auf dem Platz stehen wird, der 29-Jährige ist gelb-gesperrt. Wie sein Trainer bekanntgab, wird für ihn voraussichtlich Jonathan Meier in die erste Elf rücken, doch auch Tobias Schwede sei eine Option als Rechtsverteidiger.

Nach einer durchwachsenen Phase im September fanden Härtels Hanseaten zuletzt zurück in die Spur, vier Zähler gab es in den letzten beiden Ligaspielen, vor dem Unentschieden gegen Sandhausen gelang ein beeindruckender 2:0-Erfolg bei Holstein Kiel. Mit einem Sieg am Sonntag könnte man sich wohl etwas vom Tabellenkeller absetzen, aktuell trennen Rostock drei Punkte vom Relegations- und sechs Zähler von einem direkten Abstiegsplatz. St. Pauli wird seinerseits die Tabellenführung verteidigen und bestenfalls ausbauen wollen, dafür wären drei Punkte am Wochenende eigentlich Pflicht.

Beide Vereine rufen Fans zu friedlichem Verhalten auf

Das Spiel am Sonntag ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams seit neun Jahren, in der Vergangenheit war es bei dem Duell vermehrt zu Auseinandersetzungen zwischen den Fanlagern gekommen. Daher riefen beide Klubs vor dem Spiel ihre Anhänger zu friedlichem Verhalten am Spieltag auf. Man wolle den Fokus auf dem Geschehen auf dem Platz behalten, hieß es auf den Vereinswebsites.