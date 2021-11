Härtel erwartet den Jahn "mit viel Wut im Bauch"

Zum zweiten Mal binnen weniger Tage reist Hansa Rostock nach Regensburg. Und das mit breiter Brust.

Rostocks Chefcoach Jens Härtel feierte zuletzt zwei Siege in Serie mit Hansa. imago images/Hübner

Dort, wo sich Hansa jüngst im DFB-Pokal (4:2 im Elfmeterschießen) durchsetzen konnte, wollen die Rostocker mit (noch) mehr Mut und längeren Ballbesitzphasen auch beim erneuten Gastspiel in Regensburg bestehen.

Nachdem der Koggen-Klub im Anschluss an den Achtelfinaleinzug auch Fortuna Düsseldorf in der Liga mit 2:1 geschlagen hat, ist das Selbstvertrauen groß im Team von Trainer Jens Härtel. Auch, wenn der Jahn im Punktspielbetrieb vor eigenem Publikum noch unbezwungen ist (4/2/0). "Siege tun jeder Mannschaft gut. Wir genießen die aktuelle Stimmung", sagte der Coach auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Reise in die Oberpfalz.

Verzichten muss der Hansa-Chefcoach wahrscheinlich auf Julian Riedel (Fußgelenk). "Bis auf die Langzeitverletzten sind sonst alle an Bord", berichtet Härtel.

Härtel: "Es wird eine brutal schwere Aufgabe"

Dass die Partie am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kein Selbstläufer wird, ahnt auch Härtel: "Wir erwarten einen Gegner mit viel Wut im Bauch, der die Pokalniederlage wettmachen will. Regensburg steht nicht umsonst auf dem zweiten Platz. Es wird eine brutal schwere Aufgabe."