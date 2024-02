Hängepartie beendet: Union Berlin holt Vertessen für den Flügel

Von der PSV Eindhoven kommt Yorbe Vertessen nach Köpenick. Die Verpflichtung des 23-Jährigen war nötig geworden, weil gleich zwei Flügelspieler Union verlassen haben.

Die Leihe von David Datro Fofana fand ein vorzeitiges Ende, Sheraldo Becker wechselte nach viereinhalb Jahren in Berlin zu Real Sociedad und hat dort einen Traumeinstand gefeiert. Zwei offensive Außenbahnspieler also, damit war Union auf dieser Position gezwungen nachzubessern.

Wie der kicker bereits berichtet hatte, heißt der Auserwählte Yorbe Vertessen. In der laufenden Spielzeit kam der 23-Jährige für die PSV Eindhoven auf 16 Einsätze (drei Tore), wurde dabei allerdings 13-mal eingewechselt. Dazu lief er fünfmal in der Champions League auf und trug mit einem Tor und zwei Assists dazu bei, dass Eindhoven der Einzug ins Achtelfinale gelang. Laut "Eindhovens Dagblad" soll die Ablösesumme rund 4,5 Millionen Euro betragen.

Nach dem Medizincheck begann die Hängepartie

Vertessen war bereits beim 1:0-Sieg im Kellerduell gegen Darmstadt vor Ort und absolvierte am Montagvormittag den obligatorischen medizinischen Test. Dann allerdings entpuppte sich der Deal als kleine Hängepartie, weil der PSV wegen einer weiteren Verletzung im Offensivbereich ein wenig die Optionen auszugehen drohten. Doch dieses Thema scheint beendet für die Niederländer, so dass die Tinte unter Vertessens Vertrag nun trocken darf.

"Die Bundesliga ist besonders und Union ist es auch. Das weiß in den Niederlanden jeder Spieler. Umso glücklicher bin ich nun, hier zu sein und der Mannschaft sowie dem Verein hoffentlich helfen zu können, die schwierigen letzten Monate vergessen zu machen. Ich freue mich auf meine neuen Kollegen, das Stadion und die Fans. Als wir vergangenes Jahr hier gespielt haben, war die Stimmung einzigartig", so Yorbe Vertessen über seinen Wechsel zu den Unionern in einer Vereinsmitteilung des Bundesligisten.

"Mit Yorbe Vertessen bekommen wir einen Spieler, der in Eindhoven eine hervorragende Ausbildung genossen hat. Er hat bereits viele Erfahrungen sammeln können, diese werden für ihn und uns in der Rückrunde ein Vorteil sein. Dass er sich trotz vieler Optionen für uns entschieden hat, freut uns sehr", erklärt Berlins Geschäftsführer Oliver Ruhnert.

Tor gegen Union

Der Belgier war noch am Samstag zu einem Kurzeinsatz beim 2:0-Erfolg gegen Almere City gekommen, ehe er den Tapetenwechsel vollzog. Bislang hat der aus der Eindhoven-Jugend stammende Angreifer wenig Erfahrung bei anderen Klubs gesammelt, lediglich eine habjährige Leihe bis Juni 2023 bei Royale Union St.-Gilloise steht in seiner Vita. Mit den Belgien traf er in der Vorsaison auf Union, erzielte dabei sogar einen Treffer. Nun soll er für Tore bei den Berlinern sorgen.