Händewaschen de luxe: Nimmt Mbappé bei PSG schon Einfluss auf die Taktik?

Der Wirbel um Kylian Mbappé (23) nimmt nur langsam ab. Nach dem gewonnenen Classique am Sonntag stellt sich die Frage: Richtet Trainer Christophe Galtier jetzt sogar die Aufstellung nach den Wünschen des Stürmers aus?

Durfte am Sonntag in seiner bevorzugten Rolle agieren: Kylian Mbappé. picture alliance/dpa/MAXPPP

Spitzenspiel gewonnen, Tabellenführung ausgebaut, Weichen auf Titelverteidigung gestellt. Das 1:0 im Classique über Verfolger Olympique Marseille war sportlich gesehen ein äußerst wichtiger Erfolg für Paris St. Germain - und doch wurden Betrachter das Gefühl nicht los, dass es für die Vereinsführung nur ein sekundärer Erfolg war an diesem Sonntag.

Denn die Schlagzeilen gehörten nicht den 90 Minuten im Parc des Princes, sondern den Aussagen von Kylian Mbappé in der Mixed Zone nach Abpfiff. "Ich bin sehr glücklich und habe nie darum gebeten, im Januar zu gehen", dementierte er Medienberichte, die unter der Woche laut geworden waren - und die Mbappé nach eigener Aussage "genauso schockiert haben wie alle anderen". Als die Meldungen nur wenige Stunden vor dem Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon hochkochten, habe er gerade "ein Nickerchen gehalten" und sei im Anschluss daran "fassungslos" gewesen. "Ich möchte klarstellen, dass es völlig falsch ist."

Wenn du bei PSG spielst, weißt du, worauf du dich einlässt. Kylian Mbappé

Mitunter war zuletzt sogar gemunkelt worden, Mbappé könne seinen Vertrag vorzeitig beenden, nachdem das französische Investigativ-Portal "Mediapart" über eine von PSG inszenierte Social-Media-Diskreditierung des Stürmers berichtet hatte. "Ich versuche, auf dem Platz das Beste herauszuholen. Wenn ich anfange, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, werde ich schnell müde", erklärte Mbappé auf Nachfrage zu der Affäre. "Wenn du bei PSG spielst, dann weißt du, worauf du dich einlässt - auf das Gute und auf das Schlechte."

Abgesehen vom letzten Halbsatz waren es Aussagen ganz nach dem Geschmack der Vereinsführung nach Tagen des Schweigens. Dieser Sonntag im Prinzenpark schien aber auch ein wenig nach dem Prinzip "Eine Hand wäscht die andere" zu funktionieren - natürlich in einem katarischen Luxus-Waschbecken. Denn bevor die Vereinsführung von Mbappé in der Mixed Zone bekam, was sie wollte, hatte Mbappé auf dem Platz bekommen, was er wollte.

Statt wie bislang unter Christophe Galtier üblich im 3-4-2-1 trat PSG gegen Marseille mit einem 4-3-1-2-System an. Mbappé fungierte dabei nicht wie gewohnt als einziger Mittelstürmer, sondern lief nominell gemeinsam mit Lionel Messi in der Sturmspitze auf. Realtaktisch ließ er sich allerdings häufig auf den linken Flügel fallen.

Es ist kein Geheimnis, dass Mbappé selbst diese Lösung - ähnlich der bei der französischen Nationalmannschaft - bevorzugt und ungerne als klare Nummer neun aufläuft. Wohl auch deshalb hatte er sich im Sommer die Verpflichtung einer solchen gewünscht. Dass PSG diesem Wunsch nicht nachkam, soll den letzten Berichten zufolge ein zentraler Grund für seine Unzufriedenheit gewesen sein. Erst nach dem 0:0 gegen Reims am vorherigen Spieltag hatte er mit einem ironischen Hashtag in seiner Instagram-Story erneut darauf hingewiesen, vom Dasein als Stoßstürmer genervt zu sein.

Nun kam Galtier Mbappé also entgegen - ausgerechnet in der Woche, in der die Abwanderungsgerüchte und Berichte über die wachsende Unzufriedenheit seines Stars die Runde machen. Bereits in den vergangenen Tagen war spekuliert worden, dass der 23-Jährige seine Macht innerhalb des Vereins ausbauen wolle. Beginnt das nun also mit der Einflussnahme auf die taktische Ausrichtung?

4-3-1-2: Ein System mit Zukunft?

Wenig überraschend dementierte Galtier auf der Pressekonferenz jeglichen Zusammenhang. "Die letzten Spiele waren langsam", erklärte er. "Wir sind gut in die Saison gestartet, aber die Gegner haben sich sehr gut auf uns eingestellt. Gegen Marseille wollte ich meine drei Stürmer auf ihren besten Positionen einsetzen." Mbappé habe dabei "nur bei langen Bällen als Mittelstürmer agieren" sollen und den Rest des Spiels auf links ausweichen. Damit, so Galtier weiter, "wollten wir schnell unser Spiel auf Außen verlagern, damit Marseilles Abwehr ins Laufen kommt und Neymar in den Strafraum nachrücken kann."

Sein Plan - oder Mbappés Plan? - ging jedenfalls gut auf, das knappe Ergebnis verschleierte den dominanten Auftritt der Pariser noch ein wenig. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir dieses System weiter verfeinern", stellte Galtier in Aussicht. "Nach dem Benfica-Spiel hatten wir eine Trainingseinheit, um daran zu arbeiten - und ich war nicht zufrieden. Im Abschlusstraining am Samstag war ich es. Am Ende der Einheit habe ich sehr positive Rückmeldungen zum neuen System erhalten." Dass eine davon von Mbappé kam, sollte nicht allzu unwahrscheinlich sein.