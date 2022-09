Hält Schmidts Serie gegen Thioune?

Der Start der Heidenheimer mit elf Punkten aus sechs Spielen und Rang 4 ist beachtlich, am Freitag winkt sogar die Spitze.

Am Freitagabend empfängt der 1. FC Heidenheim die Düsseldorfer Fortunen (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Verfolgerduell. Der Vierte hat den Fünften zu Gast, beide Teams haben elf Punkte auf dem Konto, zwei weniger als Tabellenführer Paderborn. Dem Gewinner winkt also zumindest vorübergehend der Platz an der Sonne.

Das sei auch das ausgegebene Ziel, sagte FCH-Chefcoach Frank Schmidt am heutigen Donnerstag. Gegen die Fortuna muss der Trainer auf ein Trio verzichten. Melvin Ramusovic und Thomas Keller fallen mit Sprunggelenkverletzungen aus. Ersatztorwart Vitus Eicher fehlt aufgrund eines Muskelfaserrisses.

Für den Trainer gibt es nach nur einer Niederlage aus den ersten sieben Pflichtspielen aber ohnehin kaum einen Grund, die Stammformation zu verändern. Es sei aktuell schwer, in die Mannschaft zu rücken, sagte der 48-Jährige. "Es gehört aber auch dazu, dass die Spieler, die hinten dran sind, Druck machen", so Schmidt.

Den Düsseldorfern zollt Schmidt Respekt: "Seit dem Trainerwechsel ist das ein Spitzenteam." In der Tat hat sein Gegenüber Daniel Thioune die Rheinländer in die Erfolgsspur gebracht.

Schmidt empfing Thioune aber schon zweimal auf der Ostalb und feierte Heimsiege gegen Osnabrück und den HSV.

Als Heidenheim in der vergangenen Saison gegen Düsseldorf mit Trainer Thioune 1:3 verlor, fehlte Schmidt nach einem positiven Corona-Test.