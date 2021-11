Hält die Union-Serie gegen Köln trotz Baumgart?

Max Kruse kann wieder nicht mitwirken. Dennoch will Union Berlin beim 1. FC Köln punkten. Im Blickpunkt steht das Duell der Trainer, die sich schätzen, am Sonntag aber gegenseitig bezwingen wollen.

Max Kruse hat sich über die Spieleplattform "Twitch" vorab für das Auswärtsspiel des 1. FC Union Berlin am Sonntag (17.30 Uhr) beim 1. FC Köln abgemeldet. Der Verein und der Spieler haben wegen seiner Oberschenkelverletzung entschieden, dass es für Sonntag noch nicht reichen werde. Kruse sieht sich aber auf einem guten Weg, nach der Länderspielpause im Hauptstadtderby am 20. November gegen Hertha BSC dabei zu sein.

In Köln kann Union ansonsten auf alle anderen Akteure zurückgreifen. Es gilt eine schöne Serie zu verteidigen. In den letzten fünf Punktspielen gegen Köln ging immer Union als Sieger vom Platz. Die Bundesligabilanz ist mit vier Erfolgen perfekt. "Wir werden alles versuchen, dass unsere Serie hält", sagt Trainer Urs Fischer.

Wird Baumgart eines Tages Union-Trainer?

Allerdings gibt es auf Kölner Seite mit Trainer Steffen Baumgart einen anerkannten Union-Experten. Seit seiner aktiven Zeit bei den Eisernen zwischen 2002 und 2004 hat Baumgart sein Herz an Union verloren. Köpenick ist nach wie vor sein Hauptwohnsitz. Baumgart ist immer noch Union-Mitglied und kickt bei Gelegenheit auch in der Traditionself. Es mag vielleicht noch Jahre dauern, aber es spricht wenig dagegen, dass Baumgart irgendwann mal Union-Trainer wird.

"Bewerbungsunterlagen" reichte Baumgart in Form von erfolgreichen Spielen mit dem SC Paderborn gegen Union ein. Die Bilanz Baumgarts gegen Fischer ist mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage positiv. Baumgart konnte in der Zweitligasaison 2018/19 (3:1) und in der zweiten Runde des DFB-Pokals 2020/21 (3:2) als Zweitligist sogar zwei Mal im Stadion An der Alten Försterei triumphieren.

Das sprach dafür, dass er Fischers Taktik durchschaut hat. Allerdings erlebte Baumgart mit der 0:1-Niederlage 2019/20 in Köpenick, die den Erstliga-Abstieg des SCP besiegelte, auch eine traurige Stunde in seinem früheren "Wohnzimmer".

"Das ist Steffen. Ich funktioniere anders."

Fischer und Baumgart verstehen sich sehr gut. Als Trainertypen sind sie aber vollkommen unterschiedlich. Fischer tritt eher bedacht auf, während Baumgart die emotionale Schiene fährt und an der Seitenlinie ordentlich Meter macht.

Von der Laufleistung in der Coaching-Zone her will Fischer Baumgart aber keine Konkurrenz machen. "Ich glaube, das ist unmöglich. Da hätte ich ein bisschen trainieren sollen. Der eine Trainer verhält sich so und der andere so. Für mich ist entscheidend, dass es nicht gespielt ist", sagte Fischer. "Da ist auch eine Ehrlichkeit bei ihm dahinter. Da macht es auch Spaß, zuzuschauen. Das ist Steffen. Ich funktioniere anders."