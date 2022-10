Hält die Serie des SVWW gegen die "abgezockte MSV-Achse"?

Aufstehen und weitermachen, lautet das Motto von Wehen Wiesbadens Coach Markus Kauczinski nach der Niederlage bei 1860. Gegen Duisburg könnte Ahmet Gürleyen wieder zum Kader zählen.

Ein Ende der Personalmisere - sieben Akteure stehen derzeit aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Verfügung - ist bei Wehen Wiesbaden für das Heimspiel gegen den MSV Duisburg (Freitag, 19 Uhr, LIVE! bei kicker) noch nicht wirklich in Sicht. Immerhin winkt zumindest die Kader-Rückkehr des zuletzt an Knieproblemen laborierenden Abwehr-Stabilisators Ahmet Gürleyen, der in den ersten zehn Partien seine Wichtigkeit unterstrichen hatte (kicker-Note 2,80).

Starke Heimbilanz des SVWW

Das jüngste 1:3 im Spitzenspiel bei 1860 hatte die drei Partien anhaltenden Siegesserie der Hessen unterbrochen, gegen die Zebras soll der Faden wieder aufgenommen werden. "Die Niederlage in München hat wehgetan, doch für uns gilt es jetzt, wieder aufzustehen und weiterzumachen“, fordert Kauczinski auf der vereinseigenen Website. Als eines von zwei Teams sind die Wiesbadener daheim noch ungeschlagen (4/2/0), und "das soll auch so bleiben", wünscht sich der 52-jährige Coach.

Kauczinski über den MSV: "Gelungene Mischung"

Duisburg befindet sich seit September im Abwärtstrend, der aktuelle Zabellenzwölfte holte nur vier Zähler aus sieben Spielen (1/1/5). Dies nimmt keinen Einfluss auf Kauczinskis Beurteilung, der dem MSV-Kader eine gelungene Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern attestiert. Und: "Mit Aziz Bhouhaddouz, Moritz Stoppelkamp, Marvin Bakalorz und Sebastian Mai hat der MSV eine erfahrene Achse im Team, die richtig abgezockt ist."

In der letzten Saison musste der SVWW gegen die Meidericher eine 0:1-Niederlage einstecken, insgesamt hat der Tabellenvierte im direkten Vergleich knapp die Nase vorn (5/1/4). Mit dem erhofften sechsten Erfolg würde sich die Kauczinski-Elf zumindest vorübergehend auf Platz 3 schieben, sich in jedem Fall aber weiter oben festbeißen.