Hält die Bilanz? Zebras auf der Jagd nach der "Tuchfühlung"

Der Tabellen-19. erwartet den Tabellen-17., Duisburg hat Lübeck zu Gast. Für den MSV mit einer klaren Vorgabe von Trainer Boris Schommers. Hält die Bilanz gegen den VfB?

Will mit den Zebras erst einmal näher an Lübeck heran: Boris Schommers. IMAGO/Fussball-News Saarland

Das 0:0 unter der Woche beim 1. FC Saarbrücken - zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer beim MSV Duisburg, der immer noch auf seinen zweiten Saisonsieg wartet und nun schon acht Punkte vom rettenden Ufer entfernt ist.

Das hat Boris Schommers zunächst nicht im Blick, für die Zebras gilt erst einmal, bis zur Winterpause noch kräftig Punkte zu sammeln, um nicht komplett abgeschlagen ins neue Jahr gehen zu müssen.

Kommt Lübeck da gerade recht? Der VfB holte nur zwei Punkte aus den letzten vier Spielen, ist ebenfalls gerade nicht richtig in der Spur - und: Auf Pflichtspielebene gingen die Marzipanstädter an der Wedau in fünf Duellen bislang leer aus. Dreimal siegte der MSV in der 2. Bundesliga, einmal nach Verlängerung im DFB-Pokal und im letzten Duell der beiden Teams auf Drittliga-Ebene im Januar 2021 (3:1) - auch damals ein Kellerduell.

Und Lübeck ist der Klub, an dem sich Schommers im Moment orientiert: "Lübeck steht da, wo wir bis zum Winter hin wollen: in Tuchfühlung mit dem Strich." Die Forderung für Samstag ist daher nur logisch: "Es muss unser klares Ziel sein, in diesem Spiel die agierende Mannschaft zu sein und das Spiel zu Hause zu gewinnen."

Podcast Herr Wück, wie wollen Sie Weltmeister werden? Ein Mann, ein Wort: U-17-Coach Christian Wück steht vor dem WM-Finale Rede und Antwort. Die Guirassy-Gerüchte werden intensiver - und was hat der BVB mit Löwen zu tun? alle Folgen

Gut für Schommers, dass sich "zur Personalsituation zu Mittwoch nichts verändert hat, was ja auch positiv ist in so einer englischen Woche". Ein bisschen was hat sich doch verändert. Chinedu Ekene, Dennis Smarsch, Pascal Köpke und Alaa Bakir stehen zwar weiter nicht zur Verfügung, bei Caspar Jander und Baran Mogultay, beide in Saarbrücken nicht am Ball, "sieht es gut aus". Beide sind am Donnerstag ins Training eingestiegen und für Samstag "beide klare Optionen". Jander sogar für die Startelf. "Bei Cas ist ja auch klar, wenn er hundertprozentig fit ist, steht er auf dem Platz."