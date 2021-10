Hält der Höhenflug der Schalker und Nürnberger?

Mit einem Fernduell der Verfolger FC Schalke 04 und 1. FC Nürnberg startet der Spieltag am Freitagabend. Während sich am Samstag gleich vier Nord-Klubs untereinander duellieren, will sich Überraschungsteam Jahn Regensburg mit einem Sieg beim Schlusslicht Ingolstadt weiter oben festsetzen.

Wer hat das Pokal-Aus unter der Woche besser weggesteckt? Schalke 04 oder Nürnberg? Die Knappen dürften nach dem 0:1 bei Drittligist 1860 München jedenfalls etwas mehr daran zu knabbern haben als der Club, der sich dem HSV im Elfmeterschießen geschlagen geben und so die erste Pflichtspielniederlage der laufenden Saison einstecken musste. Am Freitagabend ab 18.30 Uhr (LIVE! bei kicker) spielt das aber keine Rolle mehr - beide wollen Druck auf Spitzenreiter St. Pauli ausüben. Während der dritte Schalke zum Auftakt des Spieltags in Heidenheim gefordert ist, muss der viertplatzierte FCN beim formstarken SV Darmstadt 98 auftreten, der vor dem jüngsten 1:1 in Kiel gegen Bremen (3:0) und Sandhausen (6:1) gleich zwei klare Siege feierte und die zweitstärkste Offensive der Liga stellt.

Wer kann St. Pauli stoppen? "Wahrscheinlich nur wir selbst"

Sollte einer oder gar beide Verfolger dreifach Punkten, muss der FC St. Pauli am Samstag nachziehen, um seinen Vorsprung von drei Zählern auf die punktgleichen Teams aus Schalke und Regensburg nicht einzubüßen. Während sich Trainer Timo Schultz nach dem besten Saisonstart der Vereinsgeschichte noch nicht mit einem möglichen Aufstieg beschäftigen möchte, ließ sich Kapitän Philipp Ziereis schon eine etwas forschere Aussage entlocken. Auf die Frage, wer die Kiez-Kicker denn bitteschön aufhalten könne, antwortete er: "Wahrscheinlich nur wir selbst." Den Beweis dafür können die Hamburger am Samstag (13.30 Uhr) im Nordduell in Bremen ja liefern. Doch die Werderaner werden alles daran setzen, nach dem Last-Minute-Punkt in Sandhausen wieder dreifach zu punkten, was in fünf Spielen zuletzt nur einmal gelang.

Dresden droht der Sturz in den Keller

Sandhausen ist zur gleichen Zeit in einem brisanten Duell in Dresden gefordert. Ein Sieg würde den Kurpfälzern zum einen Luft im Abstiegskampf verschaffen und gleichzeitig die Krise der SGD verschärfen: Es wäre die siebte Niederlage im achten Spiel und der Aufsteiger nach dem guten Saisonstart wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Nicht weniger Zündstoff bietet am Samstagmittag das Duell Hannover 96 gegen Erzgebirge Aue. Nur der Gewinner des Kellerduells darf sich berechtigte Hoffnungen machen, nicht noch lange Zeit im Abstiegskampf zu verweilen.

Nordduell Nummer zwei

Im Volksparkstadion treffen sich am Samstagabend (20.30 Uhr) zwei weitere Nordklubs: Der HSV und Kiel. Der neue Holstein-Trainer Marcel Rapp peilt im dritten Spiel nach zwei Remis den ersten Sieg an. Der seit acht Punktspielen ungeschlagene ehemalige Bundesliga-Dino hingegen kann den nächsten Schritt in Richtung Aufstiegsränge machen.

Ingolstadt droht den Anschluss zu verlieren

Weiter geht es am Sonntag (13.30 Uhr) mit dem Spiel der Gegensätze. Das abgeschlagene Schlusslicht FC Ingolstadt empfängt den Überraschungszweiten Jahn Regensburg. Da gleich mehrere Teams aus dem unteren Tabellendrittel am Wochenende direkt aufeinandertreffen - und so zum Teil zwangsläufig punkten - drohen die Schanzer bei nur fünf Punkten aus elf Spielen weiter den Anschluss zu verlieren. Für den Jahn scheint es auf dem Papier eine leichte Aufgabe zu sein, um weiter ganz oben mitzumischen.

KSC oder Paderborn - wer klettert nach oben?

Den Anschluss nicht verlieren - in diesem Fall aber an die Spitzengruppe der Liga -, darum geht es zur selben Zeit im Karlsruher Wildparkstadion. Sowohl der KSC, der im Pokal durch den Sieg bei Bundesligist Leverkusen viel Selbstvertrauen getankt hat, als auch der SC Paderborn haben dann die Chance, ein Stück weiter nach oben zu klettern. Abgeschlossen wird der Spieltag am Sonntagmittag zudem von der Partie Hansa Rostock - Fortuna Düsseldorf.