Häfner zurück, Duo gestrichen: Der letzte deutsche EM-Spieltagskader

Der letzte deutsche Spieltagskader für die Heim-EM ist da: Bundestrainer Alfred Gislason hat sein Aufgebot fürs Spiel um Platz drei gegen Schweden erneut auf 16 Profis reduziert - und kann überraschend wieder auf Kai Häfner bauen.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Der Countdown läuft. Ab 15 Uhr steigt das letzte deutsche Spiel bei der Heim-Europameisterschaft, gegen Schweden geht es um Bronze - gleichzeitig aber auch um ein Direktticket für die Olympischen Spiele im kommenden Sommer in Paris. Mittlerweile steht auch fest, mit welchem Kader Alfred Gislason das neunte EM-Spiel in der mit knapp 20.000 Zuschauern ausverkauften Kölner Lanxess Arena angeht.

Wie der DHB knapp zwei Stunden vor Anpfiff mitteilte, fand sich Kai Häfner noch am Samstag wieder im Teamquartier ein und steht dem Bundestrainer für das finale EM-Spiel zur Verfügung. Häfner hatte bis dato zwei Partien bei diesem Turnier verpasst. Gegen Nordmazedonien in der Vorrunde fehlt er, weil er zum zweiten Mal Vater wurde, im Halbfinale gegen Dänemark dann aus "privaten Gründen".

Rechtzeitig für den Kampf um EM-Bronze ist er zurück und dürfte den Posten im rechten Rückraum übernehmen, den U-21-Weltmeister Renars Uscins so hervorragend ausgefüllt hatte gegen Top-Favorit Dänemark. Auch wegen seiner fünf Treffer wurde er zum "Player of the Match" gewählt.

Hanne meldet sich ab - Kastening kehrt zurück

Definitiv nicht zur Verfügung steht dem Bundestrainer am Sonntag Martin Hanne, der gegen Ungarn und Kroatien aus dem Kader gestrichen worden war. Gesundheitlich angeschlagen machte er das Dänemark-Spiel, was allerdings einen Rückschlag bedeutete. Wegen eines Infekts kann er gegen Schweden nicht zum Einsatz kommen. Neben Hanne wurde auch Rechtsaußen Lukas Zerbe vom TBV Lemgo Lippe für das letzte EM-Spiel gestrichen.

Hintergrund: Bei Timo Kastening stellte sich rechtzeitig Besserung ein, der deutsche Rechtsaußen hatte die Partien gegen Ungarn und Dänemark wegen eines Infekts verpasst. Fürs Schweden-Spiel meldete sich der Linkshänder von der MT Melsungen fit und kehrt in den Kader zurück.

Der deutsche Kader fürs Schweden-Spiel:

Tor: David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Andreas Wolff (Industria Kielce)

Linksaußen: Rune Dahmke (THW Kiel), Lukas Mertens (SC Magdeburg)

Rückraum links: Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Julian Köster (VfL Gummersbach)

Rückraum links/Mitte: Philipp Weber (SC Magdeburg)

Rückraum Mitte: Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen), Nils Lichtlein (Füchse Berlin)

Rückraum rechts: Kai Häfner (TVB Stuttgart), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf)

Rückraum rechts/Rechtsaußen: Christoph Steinert (HC Erlangen)

Rechtsaußen: Timo Kastening (MT Melsungen)

Kreis: Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)