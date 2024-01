Häfner-Rückkehr zum DHB ungewiss - Sorgen um Hanne

Lange konnte Alfred Gislason bei dieser Handball-EM aus dem Vollen schöpfen. Am Final-Wochenende plagen den Bundestrainer nun aber doch Personalsorgen.

Auge um Auge: Martin Hanne setzt zum Sprungwurf gegen ÖHB-Keeper Constantin Möstl an. Sascha Klahn

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Das neunte EM-Spiel am Sonntag (15 Uhr) gegen Schweden wird gleichzeitig das letzte für die deutsche Handball-Nationalmannschaft. Der Halbfinal-Einzug war das erklärte Ziel, und auch ohne einen Triumph über Top-Favorit Dänemark wird die Handball-EM im eigenen Land schon jetzt als Erfolg gesehen. Nicht nur weil eine historische Zuschauermarke geknackt wurde.

Bundestrainer Alfred Gislason konnte auch personell sehr zufrieden sein, lange kam sein Team ohne Rückschläge und Ausfälle durch das Heim-Turnier. Ganz anders noch als bei Gislasons EM-Premiere als Bundestrainer, die 2022 vom großen Corona-Chaos im deutschen Team überschattet wurde.

Bereits zwei Spiele bei dieser EM verpasste Linkshänder Kai Häfner, der vor dem Nordmazedonien-Spiel in seine schwäbische Heimat zurückgekehrt war, weil er zum zweiten Mal Vater wurde. Vor dem Halbfinale gegen Dänemark reiste der Routinier "aus privaten Gründen" vom DHB-Team ab. Und fürs Spiel um Bronze? "Ich weiß immer noch nicht, ob Häfner zurückkommt oder nicht", stellte Bundestrainer Gislason bei einem Medientermin am Samstag in Köln klar.

Gislason lobt Uscins' "Mut" - Was ist mit Kastening und Mertens?

Als Ersatz für Häfner stünde neben Christoph Steinert vom HC Erlangen allen voran Renars Uscins bereit. Der Kapitän der U-21-Weltmeister aus dem vergangenen Sommer machte im Halbfinale gegen Dänemark sein mit Abstand bestes EM-Spiel, zahlte das Vertrauen von Gislason mit insgesamt fünf Treffern und starken Assists zurück.

Von den Fans wurde der 21-jährige Linkshänder von der TSV Hannover-Burgdorf sogar zum "Player of the Match" gewählt. Gislason lobte tags darauf: "Renars hat eine super starke erste Halbzeit gespielt. Er hat Mut gehabt und seine Qualität gezeigt. Es war ein sehr starkes Spiel von ihm."

Zumindest wieder im Kader stand Rückraumspieler Martin Hanne, der kurz vor Turnierstart gegen Portugal seine Premiere als deutscher A-Nationalspieler gefeiert hatte. Hinter dem Halblinken von der TSV Hannover-Burgdorf, der lange fest zum EM-Gerüst Gislasons gehörte, dann aber gegen Ungarn und Kroatien jeweils nur auf der Tribüne saß, steht fürs letzte EM-Spiel ein Fragezeichen.

"Er war schon gestern krank, aber ich glaube, das ist ein bisschen schlimmer geworden", berichtete Gislason. Rechtsaußen Timo Kastening, der die Spiele gegen Ungarn und Dänemark wegen eines Infekts verpasst hatte, befinde sich auf dem Weg der Besserung. Dem ebenfalls angeschlagenen Lukas Mertens gehe es derweil "ganz gut". Der Linksaußen vom SC Magdeburg nahm am Samstag auch am großen Medientermin in der Kölner Lanxess Arena teil.