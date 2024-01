Häcki-Groß holt ersten Sieg - Fehlerfreie Voigt knapp am Podest vorbei

Bei der WM-Generalprobe im Biathlon hat die Schweizerin Lena Häcki-Groß im Einzelwettbewerb für einen Paukenschlag gesorgt. Vanessa Voigt wusste in einem guten DSV-Team zu überzeugen.

Erster Weltcupsieg: Lena Häcki-Groß gewinnt das Einzel in Antholz. IMAGO/CEPix

Voigt verpasste ihr drittes Podest des Winters am Freitag in Antholz nur knapp. Im verkürzten Einzel über 12,5 Kilometer belegte die 26-Jährige ohne Fehler am Schießstand schlussendlich Rang vier, 5,8 Sekunden fehlten zum Treppchen. Den Sieg sicherte sich Lena Häcki-Groß aus der Schweiz (0 Schießfehler), die ihren ersten Weltcupsieg feierte.

Hinter Voigt rundeten Janina Hettich-Walz (2/+1:13,9 Minuten) als Siebte und Franziska Preuß (2/+1:23,1) auf Platz acht das gute Mannschaftsergebnis ab. Die weiteren Deutschen um Johanna Puff (3/+3:41,7 Minuten) und Sophia Schneider (5/+4:17,0) verpassten einen Platz in den Top 20, Selina Grotian war wegen Magen-Darm-Beschwerden nicht an den Start gegangen.

Mixed-Wettbewerbe am Samstag

Am Samstag geht es in Südtirol mit der Single-Mixed- (12.55 Uhr) und Mixed-Staffel (14.45 Uhr) weiter. Zum Abschluss der WM-Generalprobe folgen am Sonntag die jeweiligen Massenstarts der Männer (12.30 Uhr) und Frauen (14.45 Uhr/alles ARD und Eurosport).

