Häberli übernimmt von Weiler am Genfer See

Thomas Häberli ist neuer Trainer beim Schweizer Erstligisten und Pokalsieger Servette Genf. Nach etwas mehr als drei Jahren an der Spitze der estnischen Nationalmannschaft kehrt der 50-jährige Schweizer in sein Heimatland zurück und folgt auf René Weiler (ehemals Trainer in Nürnberg), der fortan als Sportdirektor bei Servette fungieren wird. Ex-Profi Häberli arbeitete in seiner Trainer-Laufbahn auch schon für die Young Boys Bern, den FC Basel und den FC Luzern.