Haddad Maia bezwingt Jabeur und schreibt French-Open-Geschichte

Als erste Brasilianerin seit 55 Jahren zieht Beatriz Haddad Maia in ein Open-Halbfinale ein. Gegen die auf drei gelistete Ons Jabeur kam sie nach Rückstand zurück und zwang die Favoritin in die Knie.

Erste Brasilianerin seit 55 Jahren in der Open-Geschichte: Beatriz Haddad Maia. IMAGO/Hasenkopf

Ons Jabeur verpasst das Halbfinale der French Open. Die Tunesierin musste sich Beatriz Haddad Maia nach drei Sätzen mit 6:3, 6:7 (5:7), 1:6 geschlagen geben, obwohl sie zunächst den ersten Satz ohne große Probleme für sich entscheiden konnte.

Im zweiten Satz bekam die auf Weltranglistenplatz drei gelistete Jabeur Probleme mit dem Spiel der Brasilianerin (14). Zwar konnte sie sich in einem intensiven Satz noch ins Tiebreak retten, zog dort aber den Kürzeren - der endgültige Wendepunkt in diesem Spiel.

Machtdemonstration im dritten Satz

Im Anschluss brach Jabeur ein, fand nicht mehr ins Spiel und musste sich binnen 41 Minuten im dritten Satz schließlich deutlich mit 1:6 geschlagen geben. Haddad Maia schreibt mit ihrem Halbfinal-Einzug nach 2:31 Stunden Spielzeit Geschichte. Sie ist die erste Brasilianerin seit Maria Bueno bei den US Open 1968, die in ein Open-Halbfinale einzieht - und die erste Brasilianerin überhaupt, der dies bei den French Open in der Open-Ära gelingt.

Zuvor war Haddad Maia, die in Runde eins die Deutsche Tatjana Maria geschlagen hatte, nie über die zweite Runde bei einem Major hinausgekommen. Im Achtelfinale hatte sie sich im drittlängsten Frauen-Match beim Sandplatz-Grand-Slam seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1968 nach fast vier Stunden Spielzeit gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo durchgesetzt.

Geduld war der Schlüssel zum Erfolg

Dennoch reichte zwei Tage später die Kraft, um gegen Jabeur nach Rückstand zurückzukommen. "Ich musste geduldig sein. Sie ist eine der besten Spielerinnen der Welt", sagte Haddad Maia noch auf dem Platz. "Es ist nicht einfach, gegen sie zu spielen. Sie ist manchmal knifflig." Sie habe immer daran geglaubt, dass das Spiel lang werden würde. "Das war der Schlüssel. Ich habe versucht, mein Spiel zu halten", sagte sie weiter.

Im zweiten Match des Tages machen die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek und die US-Amerikanerin Cori Gauff (6.) die Gegnerin Haddad Maias unter sich aus.