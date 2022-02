"Hacktor des Jahres" baut stabile Mainzer zusätzlich auf

Alexander Hack (28) trifft für seine Verhältnisse wie am Fließband. Sein Treffer in Freiburg war bereits sein drittes Saisontor. So viel hatte er in seinen sechs vorigen Saisons zusammen erzielt.

Der Podcast "Die Hinterhofsänger" kürte Hacks ersten Treffer 2022 spontan zum "Hacktor des Jahres". Nach einer Ecke von Jae-Sung Lee, die von Freiburgs Lucas Höler vorübergehend aus dem Strafraum befördert wurde, trat Aaron die Flanke Richtung Fünf-Meter-Raum, wo Dominik Kohr zum Kopfball kam. Der Ball wurde zunächst von Mark Flekken abgewehrt, bevor das Spielgerät nach einer Art Pingpong zwischen Flekken und Hack in den Maschen des SC-Tores landete.

"Wir haben uns gefreut, dass wieder nach einer guten Standardsituation ein Tor für uns gefallen ist, das sind auch für uns die einfachsten Tore", erzählte Hack. Allerdings kassierte Mainz auch wieder einen Gegentreffer nach einem ruhenden Ball. Eine Ecke von Vincenzo Grifo verlängerte Nicolas Höfler zu Joker Nils Petersen, der sich die Chance zum 1:1-Endstand nicht entgehen ließ. Kohr und Anton Stach sahen in der Szene nicht gerade gut aus.

Standardgegentore: Nur Bayern ist besser

Es war das sechste Mainzer Standardgegentor in dieser Bundesligasaison, besser ist nur der FC Bayern München, der auf fünf kommt. Was die Gesamtzahl der Gegentreffer betrifft, sind die Rheinhessen nach der 2:4-Pleite von München beim VfL Bochum nun sogar führend. Der FSV kommt auf 24 Saisongegentore, der FCB auf 25, wie auch der SC Freiburg. In der Vorsaison hatte Mainz zum gleichen Zeitpunkt 43 Gegentreffer auf dem Konto. Davon waren allerdings 31 an den ersten 14 Spieltagen gefallen, als der Trainer noch nicht Bo Svensson hieß.

An der guten Quote 2021/22 besitzt Hack einen wichtigen Anteil. Eigentlich ist er nach Moussa Niakhaté, Jeremiah St. Juste und Stefan Bell die Nummer 4 im Ranking der Innenverteidiger am Bruchweg. Vor allem durch die Verletzungsanfälligkeit von St. Juste, der in der laufenden Bundesligasaison nur achtmal spielte und erneut an der Schulter operiert wird, kommt Hack inzwischen auf 18 Einsätze.