Hacken-Pass und Jubel-Provokation: Cristiano Ronaldo in fünf Szenen

Was kann Cristiano Ronaldo Portugal mit 39 Jahren noch geben? Der 2:1-Sieg gegen Tschechien gab ein paar Aufschlüsse.

Natürlich spielte Cristiano Ronaldo, und natürlich spielte er durch. Ungeachtet der extern geführten Debatten, ob man mit dem gealterten Superstar 2024 noch Europameister werden kann, haben Portugal und CR7 am Dienstag ihr erstes EM-Spiel gegen Tschechien mit 2:1 gewonnen. Der Kapitän zeigte dabei alle Facetten seines Spiels - im Guten wie im Schlechten. Eine Kurz-Analyse in fünf Szenen.

1. Minute: Schon dieses Bild geht durchs Netz. Als seine Teamkollegen anstoßen, ist Cristiano Ronaldo bereits tief in die gegnerische Hälfte vorgedrungen. Ein Fehlstart, den der italienische Schiedsrichter Marco Guida durchgehen lässt, und den man wie so vieles im CR7-Kosmos positiv wie negativ auslegen konnte: War er so heiß auf seine sechste EM (neuer Rekord)? Oder wollte er etwas nachhelfen, um das heutige Tempo mitgehen zu können?

Auf die vergebene Chance reagiert CR7 mit einer Traumvorlage

33. Minute: In seinem wohl genialsten Moment des Spiels legt Cristiano Ronaldo den Ball mit der Hacke in Vitinhas Lauf, nur mit Mühe klären die Tschechen zur Ecke. Dass er nur eine Minute zuvor - womöglich in Abseitsposition - die dicke Chance zur Führung selbst im Eins-gegen-eins mit Jindrich Stanek vergeben hat, macht die Aktion des einstigen Weltfußballers noch bemerkenswerter. "Es ist wirklich unglaublich, wie gefährlich Cristiano Ronaldo in jedem Spiel in seinem Alter ist", schwärmt Tschechiens Trainer Ivan Hasek hinterher. "Er hat wieder seine Genialität bewiesen, er weiß, wie man sich Chancen erarbeitet. Ich ziehe meinen Hut vor ihm."

58. Minute: Portugal erhält einen Freistoß in vielversprechender zentraler Position, und noch bevor Guidas Pfiff verhallt, ist klar, wer ihn schießen wird. Auf Täuschungsmanöver verzichtet der Favorit, jeder weiß, was kommt, als sich CR7 in gewohnter Pose aufstellt. Am Ende schlenzt er den Ball unplatziert und wenig wuchtig in Staneks Arme.

Wären Bernardo Silva & Co. ohne ihren Kapitän freier?

60. Minute: Endlich geht es bei Portugal mal schnell, plötzlich ist Bernardo Silva rechts im Strafraum frei durch. Doch statt selbst abzuschließen, sucht Manchester Citys Dauerbrenner lieber Cristiano Ronaldo mit einem Querpass - findet ihn aber nicht. Es passt zur Argumentation derer, die den EM-Rekordtorjäger eher als Bremse denn als Anführer dieser talentierten portugiesischen Mannschaft sehen. Wären Bernardo Silva, Rafael Leao, Bruno Fernandes & Co. ohne ihren omnipräsenten Mitspieler freier?

90.+2 Minute: Cristiano Ronaldo steht immer noch auf dem Platz, hat sich immer wieder angeboten, mit nach hinten gearbeitet, ist aber bei allem Engagement kaum mal selbst gefährlich geworden. Umso mehr bricht es aus ihm heraus, als der 18 Jahre jüngere Joker Francisco Conceicao zum 2:1-Sieg trifft: Cristiano Ronaldo jubelt auf dem Weg zum Torschützen mit der Faust vor dem frustriert auf dem Rasen sitzenden Keeper Stanek und gibt auch noch Petr Sevcik ein paar gewiss nicht mitfühlende Worte auf den Weg.

Wer Cristiano Ronaldo aufstellt, bekommt also immer noch das ganze Cristiano-Ronaldo-Paket. Wie titeltauglich das ist, wird wahrscheinlich erst die K.-o.-Runde zeigen - oder eben, wie es seine Kritiker befürchten, Portugals Aus. Im Moment ist kaum vorstellbar, dass Trainer Roberto Martinez ihn überhaupt einmal auszuwechseln gedenkt.