Hack und Okugawa als "sehr gute Option"

In Bielefeld stehen wieder einmal Wochen der Wahrheit bevor. Hoffnung bereitet die Rückkehr zweier Spieler, die bislang 2023 aus verschiedenen Gründen fehlten.

Anfang der Woche war auch der Cheftrainer zurück. Daniel Scherning, der zuletzt beim enttäuschenden Bielefelder 0:1 daheim gegen Rostock unfreiwillig die Trainerbank gegen das Krankenbett eingetauscht hatte, stand nach überstandener Erkältung wieder auf dem Trainingsplatz und verband seine Rückkehr mit eindringlichen Worten zu der aus der Ferne miterlebten Pleite gegen den FC Hansa. "In Summe war es eine Leistung, die uns weder zufriedenstellt noch dazu ausreicht, ein Heimspiel zu gewinnen. Das ist nach Regensburg (3:1-Sieg eine Woche zuvor, d. Red.) schon ein Stück weit enttäuschend gewesen. Es war ein Schritt zurück."

"Du musst deinem Gegner auch zeigen, dass du brennst"

Einer mit Vorgeschichte freilich, denn schon in der Heimniederlage gegen den SV Sandhausen (1:2) zuvor hatte Arminia vor eigenem Publikum einmal mehr in dieser Saison nicht überzeugen können. "Aber wir haben auch zu Hause schon gezeigt, dass wir in der Lage sind, Spiele zu gewinnen und gute Leistungen abzurufen", so Scherning. "Das müssen wir deutlich mehr auf den Platz kriegen als am Freitagabend. Du musst brennen. Und du musst deinem Gegner auch zeigen, dass du brennst."

Der Erfolg des Bundesliga-Absteigers hängt maßgeblich von zwei Personen ab, die zum einen aus Verletzungsgründen, zum anderen wegen einer Gelb-Sperre in den ersten drei Rückrundenspielen noch nicht gemeinsam in der Anfangself standen: Masaya Okugawa und Robin Hack. Die Zahlen sprechen für sich. Der Japaner Okugawa erzielte in dieser Saison bisher drei Tore und lieferte sechs Assists, bei Hack stehen bislang acht Treffer und vier Vorlagen zu Buche. 21 Scorerpunkte, die die Wichtigkeit dieses Duos für die Mannschaft eindrucksvoll belegen und die Hoffnung schüren.

"Masaya ist sehr, sehr wichtig für uns"

Zuletzt gegen Rostock hatte Hack nach seiner fünften Gelben Karte gefehlt. Für die Partie am Sonntag beim Hamburger SV ist er wieder dabei. Scherning: "Eine wichtige Personalie für uns in der Offensive, darüber bin ich erstmal froh." Okugawa hatte seit der Winter-Vorbereitung an einer Oberschenkelblessur gelitten und war zunächst nur zu einigen Kurzeinsätzen per Einwechselung gekommen, zum Rückrundenauftakt gegen Sandhausen (1:2) nach 79 Minuten, in Regensburg ab der 83. Minute. Gegen Rostock klappte es nun erstmals von Beginn an. "Es war schwierig für ihn, weil er nicht so in die Räume gefunden hat, in die wir ihn bekommen wollten", urteilte der Trainer. "Das haben wir in Regensburg mit unseren zentralen Mittelfeldspielern Vasiliadis und Hack deutlich häufiger geschafft. Masaya ist sehr, sehr wichtig für uns. Diese Woche bringt ihn wieder einen Schritt weiter."

Daraus, dass er jetzt in den Wochen der Wahrheit, die wieder einmal für Arminia beginnen, gegen den HSV mutmaßlich erstmals von Anfang an auf beide Leistungsträger zurückgreifen will, macht Daniel Scherning kein Geheimnis. "Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Option."