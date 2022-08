Hack: "Man kann nie ein klares Bekenntnis geben"

Er ist formstark, schießt Tore und ist eines der belebenden Elemente im Offensivspiel des DSC Arminia - ob Robin Hack jedoch nächsten Sonntag beim Auswärtsspiel in Darmstadt noch das Trikot der Bielefelder trägt, ist vollkommen offen.

Tendenz: Hack wechselt - und zwar zum FC Basel. Die Schweizer bieten Arminia laut Sky bis zu 1,5 Millionen Euro Ablöse, ein Angebot, bei dem die Ostwestfalen anscheinend nicht Nein sagen möchten.

Hack wollte nach dem 4:1 gegen Eintracht Braunschweig das Gerücht nicht bestätigen, ein klares Bekenntnis zur Arminia gab er aber auch nicht ab. "Es ist doch schön, wenn es Gerüchte gibt. Ich bin glücklich hier und ich habe viel Spaß am Fußball. Ich bin froh, dass ich wieder auf dem Platz stehen darf, ich darf Tore schießen, darf Leistung bringen, das ist die Hauptsache. Was in der Zukunft passiert, kann ich jetzt nicht sagen", sagte der 24-Jährige, der erst im August 2021 vom 1. FC Nürnberg nach Bielefeld gewechselt war und einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hat. Die Ablöse damals soll bei mehr als zwei Millionen Euro gelegen haben. Auf die Frage, ob er in Darmstadt wieder für Arminia auf Torejagd gehen wird, sagte Hack: "Das sehen Sie dann nächste Woche."

Hack: "Was ich sagen kann, ist, dass ich mich in Bielefeld wohlfühle"

Nach einem einjährigen Anlauf ist Hack sportlich endlich in Bielefeld angekommen - und bald wieder weg? "So ist Fußball, man kann nie ein klares Bekenntnis geben, was kommt, wenn Gerüchte offen sind. Was in den nächsten Tagen passiert, kann ich nicht zu 100 Prozent sagen. Was ich sagen kann, ist, dass ich mich in Bielefeld wohlfühle", erklärte Hack.

Arminias Trainer Daniel Scherning zeigte sich von den Gerüchten um Robin Hack überrascht. "Ich höre davon zum ersten Mal. Das ist nicht mein Thema", sagte er auf der Pressekonferenz nach dem Braunschweig-Spiel. Der 38-Jährige könnte zu einem Faktor werden, damit Hack und damit ein wichtiger Leistungsträger vielleicht doch noch in Bielefeld bleibt. Denn der Offensivakteur spürt das Vertrauen des Trainers. "Ich darf spielen. Ich wirke befreit und habe wieder die Leichtigkeit, die mich ausgezeichnet hat", sagte Hack. Eine Entscheidung über einen Wechsel des Flügelspielers wird spätestens bis Donnerstag fallen.