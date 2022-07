Hack: "Ein Zeichen, dass wir in Mainz vieles richtig machen"

Nie war Alexander Hack so wertvoll wie heute. Wie es dazu kam und was er sich für die neue Saison vorgenommen hat, sagt er im Interview.

7, 15, 15, 14, 14, 21, 28. Die Anzahl der Bundesligaeinsätze in den sieben Spielzeiten seit 2015/16 dokumentieren, wie sich der 28 Jahre alte Innenverteidiger gesteigert hat. Beim Testspiel gegen Besiktas (0:1) trug er sogar die Kapitänsbinde. Alexander Hack ist einer der Kandidaten für die Nachfolge von Moussa Niakhaté. Im Trainingslager in Grassau traf der kicker Hack zum Interview.

Herr Hack, vor drei Jahren saßen wir im gleichen Hotel und ihr Vorhaben war, Stammspieler zu werden, dann kam wieder etwas dazwischen …

... seit ich Profi bin, habe ich viele Verletzungen erlebt, vom Syndesmoseriss über einen Mittelfußbruch bis zu Bänderrissen im Sprunggelenk. Ich versuche immer, wenn ich fit bin, Stammspieler zu sein. Das gelingt mir zurzeit ganz gut. Aber das heißt nicht, dass man sich darauf ausruhen kann. Wir sind jetzt nur noch drei etatmäßige Innenverteidiger, das heißt, wir müssen jede Woche Gas geben und so professionell wie möglich arbeiten.

2021/22 machten Sie 26 benotete Bundesligaspiele, das ist mit Abstand Ihr Höchstwert. Hängt das auch mit dem Ausbleiben von Verletzungen zusammen?

Sicherlich, ich hatte aber im April sogar noch einen Bänderriss im Sprunggelenk, der mich jedoch nicht lange außer Gefecht gesetzt hat. Ich hoffe, dass ich in der neuen Saison wieder weitgehend verletzungsfrei bleibe, um an meine Vorjahresleistungen anknüpfen zu können.

Ist es Glücksache, verletzungsfrei zu bleiben oder betreiben sie besser Vorsorge?

Schwere Verletzungen sind sicher kein Zeichen von fehlender Professionalität, sie passieren einfach. Aber man kann seinen Körper schon darauf vorbereiten, dass er möglichst widerstandsfähig ist, zum Beispiel mit der Ernährung oder viel Schlaf.

Haben Sie in dieser Hinsicht dazugelernt?

Mit Sicherheit, das macht wohl jeder Fußballer über die Jahre. Ich habe meinen eigenen Rhythmus gefunden und mir geht es gut dabei. Am Anfang meiner Profikarriere hatte ich zahlreiche Muskelfaserrisse, was sicherlich auch der erhöhten Belastung des Körpers geschuldet war, das konnte ich zum Glück die vergangenen zwei Jahre vermeiden. Das ist natürlich auch ein Zeichen, dass wir in Mainz vieles richtig machen.

Der FSV verfügte 2021/22 über eine der besten Abwehrreihen der Liga. Was war der Hauptgrund?

Der Einsatz der gesamten Mannschaft und die Konzentration über 90 Minuten. Es ist nicht nur ein Verdienst der Dreier- oder Fünferkette. Es ist von vorne bis hinten eine Teamleistung.

In der Dreierkette gab es in der vergangenen Saison wenig Personalwechsel, wie wichtig war es, perfekt eingespielt zu sein?

Es ist natürlich enorm wichtig, wenn man weiß, wie sein Nebenmann tickt, wie er in die Zweikämpfe geht, welche Bälle er spielt. Das ist ein Riesenvorteil. Im Hinblick auf die neue Saison versuchen wir unsere Stärken und Schwächen wieder so gut wie möglich kennenzulernen. Wir müssen auch den neuen Spielern zeigen, wie wir spielen und wie unser System funktioniert. Und es braucht dazu den absoluten Willen, auf dem Rasen füreinander zu kämpfen, sich stets zu unterstützen. Es sind mehrere Kleinigkeiten, die im Endeffekt zu einer funktionierenden Mannschaft führen.

Leitsch? "Es ist klasse, dass er so aufgeschlossen ist"

Wie integriert man einen neuen Spieler wie Innenverteidiger Maxim Leitsch?

Nicht nur das Trainerteam, auch wir Spieler versuchen ihm so schnell wie möglich unser System nahezubringen. Maxim ist jemand, der sehr viel Fragen stellt, wie: Wann muss ich nach vorne verteidigen? Wann muss ich durchschieben? Wie mache ich das mit dem Sechser? Es ist klasse, dass er so aufgeschlossen ist. Ein super Kicker ist er sowieso, er hat in der Vorbereitung schon gezeigt, was er draufhat.

Was sind Ihre Ziele im Hinblick auf 2022/23?

Ich möchte an die vergangene Saison anknüpfen, an die Konstanz für mich persönlich und mit der Mannschaft. Dass wir es schaffen, weiterhin defensiv stabil zu sein. Dass uns unser Fußballstil wieder auszeichnet, dass jeder Gegner ungern nach Mainz kommt. Wir wollen unsere Heimstärke ausbauen und auswärts stabiler werden, damit wir dort mehr Punkte holen. Mein persönlicher Vorsatz für die neue Saison ist, verletzungsfrei zu bleiben und so viele Spiele wie möglich zu machen.

Interview: Michael Ebert