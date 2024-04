Hachings Zukunftsprojekt: Kooperation mit dem FC Bayern?

Sportlich ist die Zukunft der SpVgg Unterhaching für die nächste Saison in der 3. Liga längst gesichert, auch wenn es jüngst alles andere als rund lief. SpVgg-Präsident Manfred Schwabl verfolgt aber einen langfristigen Plan.

Nach dem 1:0 gegen den MSV Duisburg am 29. Spieltag ging der Blick für Unterhaching sogar Richtung Platz vier, der für die Teilnahme an der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde berechtigt. Doch vier Niederlagen später beträgt der Abstand auf den vierten Rang schon acht Zähler, vor allem das bittere 1:6 nach 1:0-Halbzeitführung vergangenes Wochenende in Mannheim schmerzt die Hachinger, die sich beim 1:2 unter der Woche am Mittwoch in Saarbrücken schon wieder deutlich verbessert zeigten.

"Es haben zwei gute Mannschaften gegeneinander gespielt. Wenn ich schaue, wie Saarbrücken hier feiert, wie sie es sich hart verdienen mussten, dann ist es am Ende auf der Anzeigetafel bitter für uns", meinte Trainer Marc Unterberger. "Es ist gerade so ein bisschen der Wurm drinnen, was auch das Spielglück anbelangt. Ich bin mit der Leistung dennoch nicht unzufrieden. Wir haben ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht. Leider ohne Punkte."

Punkten will Haching nun außerhalb des Spielfeldes. Und zwar mit einem Kooperationsvertrag mit dem FC Bayern. So sollen Talente des Rekordmeisters in der 3. Liga bei der SpVgg Spielpraxis sammeln, dies würde sogar noch mit einer "Aufwandsentschädigung" finanziell dotiert.

Künftig im eigenen Stadion?

Doch damit nicht genug. Haching-Boss Schwabl hegt zudem einen weiteren Plan: Der Verein ist bislang Mieter im Sportpark, der der Gemeinde gehört, und will dieses Gelände erwerben. Dafür würde der Drittligist einen Investor benötigen. Schwabl hofft bei dem Immobiliengeschäft auf die Unterstützung des FC Bayern, zu dem er bekanntlich einen besonders guten Draht.

Unabhängig von den Plänen der Zukunft der SpVgg, am Sonntag steht das nächste Liga-Spiel auf dem Plan. Und da gilt es, gegen Abstiegskandidat VfB Lübeck die Niederlagenserie zu beenden.