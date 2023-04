Hachings Stahl beendet seine Karriere

Mit 34 Jahren ist Schluss: Der Ex-Löwe Dominik Stahl, aktuell bei Regionalligist SpVgg Unterhaching unter Vertrag, beendet seine aktive Fußballerkarriere.

Mit 34 Jahren ist Schluss: Dominik Stahl hängt seine Fußballschuhe an den nagel. imago images/Ulrich Wagner

1988 im baden-württembergischen Hardheim geboren, zog es nach Stahl über den SV Osterburken, den TSV Tauberbischofsheim und die TSG Hoffenheim 2004 zur U 17 des TSV 1860 München, wo er in der Saison 09/10 auch den Schritt zu den Profis in die 2. Bundesliga schaffte. Dort bestritt der Mittelfeld-Akteur für die Löwen insgesamt 123 Zweitliga- und sechs DFB-Pokal-Partien.

2016 zog es ihn weiter zum damaligen Regionalligisten SpVgg Unterhaching, mit dem er prompt in die 3. Liga aufstieg. Insgesamt 123 Spiele in der Regionalliga, der 3. Liga und im DFB- sowie BFV-Pokal bestritt Stahl für die Münchner Vorstädter bis heute, war zeitweise stellvertretender Kapitän. In der laufenden Saison allerdings kam er wegen anhaltender Knieprobleme noch zu keinem Einsatz beim Primus der Staffel Bayern. Nun beendet er mit sofortiger Wirkung seine Karriere.

"Ein langer Prozess"

"Nach dieser langen Ausfallzeit kommt die Entscheidung für die meisten sicher nicht überraschend. Dennoch war es ein langer Prozess, aber an diesem Punkt ist es einfach nur sinnvoll", erklärt Stahl. "Es waren unglaublich schöne Jahre hier und ich blicke auc­­­­h generell sehr dankbar auf meine ganze Karriere zurück."

"Dominik war über seine gesamte Karriere nicht nur ein sehr guter Fußballer, sondern vor allem eine überragende Persönlichkeit. Er verkörperte unsere Werte zu jeder Zeit und ist dabei immer ein extrem bodenständiger und netter Typ geblieben. Er war zudem ein echter Führungsspieler auf dem Platz, den jeder Spieler und der gesamte Verein in hohem Maße wertschätzt", würdigt Haching-Präsident Manfred Schwabl den 34-Jährigen.