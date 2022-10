Haching zum Auftakt in Aschaffenburg - Verfolgertreffen beim Club

Die Regionalliga Bayern startet am Freitag mit einem Spiel: Primus Unterhaching bekommt es dabei mit Viktoria Aschaffenburg zu tun. Die restlichen Partien steigen am Samstag, darunter auch die Ansetzung Würzburger Kickers gegen SpVgg Greuther Fürth II sowie das Verfolgerduell 1. FC Nürnberg gegen Wacker Burghausen.

Der SpVgg Unterhaching gelang zuletzt die Rückkehr an die Tabellenspitze, nun muss die Elf von Trainer Sandro Wagner selbige zum Auftakt des 17. Spieltags bei Viktoria Aschaffenburg (7.) verteidigen.

Die weiteren neun Partien steigen am Samstag. Verfolger Würzburger Kickers (2.) will dabei im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth II (14.) zurück in die Erfolgsspur, die Rückkehr auf Rang eins ist je nach Abschneiden der Hachinger am Tag zuvor möglich. Trainer Marco Wildersinn aber kümmert sich ohnehin nicht um diese Momentaufnahme: "Die Tabelle ist vollkommen egal", kommentierte er jüngst das Abrutschen auf Platz 2, "nach einer kurzen Phase der Enttäuschung geht der Blick wieder nach vorne." Bei den formstarken Fürthern - seit fünf Partien teils gegen Hochkaräter unbesiegt - sah Innenverteidiger Enes Zengin zuletzt die fünfte Gelbe Karte und fehlt am Samstag gesperrt.

Zum Verfolgerduell kommt es in Nürnberg, wenn die U 23 des 1. FCN (4.) auf Wacker Burghausen (3.) trifft. Bei Wacker hat sich Kapitän Christoph Schulz einen Muskelriss im Oberschenkel zugezogen und muss operiert werden.

Buchbacher Reaktion gegen Türkgücü?

Türkgücü (5.) schnuppert auch oben ran, holte aus den letzten vier Partien drei Siege und trifft nun auf den TSV Buchbach (12.), der unter der Woche beim VfB Eichstätt enttäuschte und aufpassen muss, nicht weiter abzurutschen. "Das war kollektives Totalversagen", ging Trainer Andreas Bichlmaier nach der Niederlage am Dienstag hart mit seinem Team ins Gericht.

Im Keller musste der SV Heimstetten wieder die Rote Laterne übernehmen, nun kommt es zum Aufeinandertreffen mit dem kriselnden FC Pipinsried (17.), bei dem es unter der Woche eine Veränderung auf der Trainerposition gegeben hat.

Der VfB Eichstätt (19.) lieferte am Dienstag eine überzeugende Vorstellung und muss diese nun natürlich gegen den FC Augsburg II (13.) bestätigen, um sich so langsam aus dem Keller zu arbeiten. Fehlen wird dabei Stürmer Tobias Stoßberger, der sich gegen Buchbach eine Oberschenkelzerrung zugezogen hat, dafür kehren Mittelfeldspieler Philipp Federl (Gelbsperre) und Innenverteidiger Markus Waffler (privat verhindert) zurück in den Kader. Ein Fragezeichen steht weiter hinter dem Einsatz von Defensivakteur Luca Trslic. Die Augsburger sind so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der Liga: Mit drei Siegen in Folge gelang ihnen das, was die Eichstätter nun auch wollen: Der Sprung aus der Roten Zone. Da will auch der TSV Rain/Lech (18.) raus, der sich mit dem TSV Aubstadt (6.) auseinandersetzen muss.

Ansbachs Sperr mit Kreuzbandriss

Mit der SpVgg Ansbach (15.) und dem FV Illertissen (16.) duellieren sich die beiden Teams, die aktuell auf den beiden Relegationsrängen stehen. Bei einer Niederlage droht das Abrutschen auf einen direkten Abstiegsplatz. Für die Mittelfranken gilt es, eine Hiobsbotschaft zu verkraften: Michael Sperr fällt mit einem Kreuzbandriss für die restliche Saison aus. In Illertissen glückte das jüngste Debüt von Coach Holger Bachthaler durch einen 3:1-Heimsieg gegen Eichstätt. "Der Heimsieg gegen den VfB Eichstätt am Freitag war aufgrund der Tabellensituation sehr wichtig für uns und wird der Mannschaft hoffentlich weiteres Selbstvertrauen geben", so der Trainer im jüngsten kicker-Interview.

Punkgtleich im Mittelfeld sind die SpVgg Hankofen-Hailing (10.) und der FC Bayern München II (9.), die ebenfalls im direkten Duell aufeinandertreffen. Ein Zähler trennt derweil die DJK Vizing (11.) und den 1. FC Schweinfurt (8.), für beide lief es in den letzten Wochen nicht ganz so rund. Vilzing-Keeper Maximilian Putz ist derweil für seine Rote Karte im Heimspiel gegen Aschaffenburg (0:1) für zwei Spiele gesperrt worden, fehlte bereits in Unterhaching (2:5) und muss nun auch beim Heimspiel gegen Schweinfurt aussetzen.