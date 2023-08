Haching: "Überdurchschnittlich charakterstark" zum Klassenerhalt?

Die SpVgg Unterhaching ist nach zwei Jahren zurück in der 3. Liga. Die Oberbayern blicken auf viel Erfahrung in den Profiligen zurück - einfach wird die Saison allerdings wohl dennoch nicht.

Letztlich souverän war Haching in der Regionalliga Bayern mit sechs Punkten Vorsprung nach 27 Siegen, fünf Remis und sechs Niederlagen vor Drittligaabsteiger Würzburger Kickers als Erster über die Ziellinie marschiert. Trainer Sandro Wagner, der zuvor die U 19 betreut hatte, machte in seiner zweiten Saison bei den Herren sein Meisterstück und qualifizierte sich mit seinen Schützlingen für die Aufstiegsspiele gegen Energie Cottbus. In denen zeigte sich - nach zuvor einigen Überlegungen hinsichtlich Lizenzierungsfrage und weitergehender NLZ-Finanzierung, ob man denn überhaupt antreten solle -, dass bei der SpVgg eine echte Einheit zusammenwachsen war. Nach einem 2:1 in Cottbus und 2:0 im Sportpark stand der vielumjubelte Wiederaufstieg schließlich fest - und die Vorbereitungen auf die kommende Saison konnten oder vielmehr mussten beginnen.

Wagner kündigt Abschied an - und steigt trotzdem auf

Denn schon im März hatte Wagner Präsident Manfred Schwabl darüber informiert, dass er den Verein am Ende der Saison verlassen würde. Der ehemalige Bayern-Profi blieb mit seinem Team auch nach seiner Ankündigung in der Erfolgsspur und hatte nach den siegreichen Relegationsspielen zwei Seelen in seiner Brust: "Ich bin glücklich über den Aufstieg und traurig, dass ich gehe", beschrieb der Coach nach dem Triumph seine Gefühlswelt. Während Wagner in Zukunft als Assistent von Hannes Wolf bei der Nationalmannschaft den deutschen U-20-Nachwuchs betreuen wird, sind die Hachinger in Person von Marc Unterberger bei der Nachfolgersuche fündig geworden: Der 34-Jährige hat Stallgeruch, ist seit 2010 im Verein und war zuletzt Coach der U 19.

Apropos Stallgeruch: Den hat auch das Management der SpVgg, die hierbei einen ungewöhnlichen Weg geht: Mit Markus Schwabl in der Funktion des Sportdirektors und Kapitän Josef Welzmüller (Technischer Direktor) sind zwei noch aktive Spieler mit einer Doppelrolle betraut, in der das Duo bereits seit Anfang des Jahres im Hintergrund gearbeitet habe, wie Klub-Boss Schwabl betonte.

Leistungsträger gehen - noch steht kein einziger Zugang fest

Es gelte, "meinen Vater zu entlasten und die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen", blickte Präsidenten-Sohn Markus Anfang Juli - wenn auch aufgrund begrenzter Mittel vorsichtig - auf den Transfermarkt. Meldungen über Neuverpflichtungen blieben bei der SpVgg, die am 5. August bei Jahn Regensburg in die Saison startet, lange Zeit allerdings komplett Fehlanzeige. Erst knapp eine Woche vor Pflichtspielstart wurde mit Leihspieler Raphael Schifferl (Wolfsberger AC) ein erster Neuer vorstellig. Dagegen haben den Verein, der zwischen 1995 und 2007 seine beste Zeit erlebte (neun Spielzeiten 2. Liga, zwei Saisons Bundesliga), ehe es seither nicht mehr über die 3. Liga hinausging, neun Akteure verlassen - darunter die beiden absoluten Stamm- und Defensivkräfte David Pisot und David Ehlich sowie Vielspieler Niclas Anspach.

Immerhin ist mit Patrick Hobsch (35 Spiele, 27 Tore), der Toptorjäger aller Regionalligen, geblieben. Sein Vertrag hat sich mit dem Aufstieg automatisch verlängert, Hobschs Torriecher könnte im Abstiegskampf ein Pfund sein. Darauf, den Glauben an die eigene Stärke sowie echte Werte setzt Präsident Schwabl: Das Vertrauen des 57-Jährigen in der schweren Mission Klassenerhalt, der naturgemäß das große Ziel ist, gilt seiner erfahrenen sowie "überdurchschnittlich charakterstarken" Mannschaft.