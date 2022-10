Haching-Talent Krattenmacher: Spitzenqualitäten in vielen Bereichen

Offensivtalent Maurice Krattenmacher erzielte kürzlich seine ersten beiden Regionalliga-Treffer für die SpVgg Unterhaching. Sicherlich werden weitere folgen, glaubt nicht nur sein Trainer Sandro Wagner.

Mehr zur Regionalliga Bayern Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

"Es macht Spaß, ihn zu trainieren. Ich habe selten solche Spieler wie ihn gesehen, die in ihrem Alter schon so weit sind", hatte zuletzt Sandro Wagner, Trainer der SpVgg Unterhaching, von seinem 17-jährigen Nachwuchs-Juwel Maurice Krattenmacher geschwärmt. Dass der zweimalige deutsche U-18-Nationalspieler von einem international erfolgreichen Ex-Profistürmer wie Wagner in höchsten Tönen gelobt wird, ist kein Zufall.

Der 2017 aus der Nachwuchsabteilung des FC Bayern in den Hachinger Sportpark gewechselte Offensivakteur bringt Spitzenqualitäten in vielen Bereichen mit. Aus diesem Grund trainiert er seit Längerem schon bei den Profis mit und hat seitdem noch einmal einen entsprechenden Leistungssprung gemacht.

Schusstechnik und Spielübersicht

Laut seinem einstigen Wegbegleiter Marc Unterberger (aktuell Cheftrainer des Hachinger U-19-Bundesligateams) zeichnen den Toptorjäger der vergangenen U-17-Bundesligasaison (23 Tore in 20 Spielen) im Besonderen eine ausgezeichnete Schusstechnik sowie seine hervorragende Spielübersicht aus.

Diese Eigenschaften konnte er bisher insbesondere deshalb ausspielen, weil er in der Jugend der SpVgg nicht in ein taktisches Offensivkonzept gepresst wurde. "Er hat einen guten individuellen Instinkt", erklärt Unterberger. Bei seinen ersten Regionalligaeinsätzen (bisher zehn Partien) hat Krattenmacher seine Qualitäten schon einmal eindrucksvoll beweisen können.

Auf die ersten beiden Tore des Talents am Samstag gegen Vilzing (5:2) dürften bald weitere Tore folgen.